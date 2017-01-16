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    В Житомирской области произошла стрельба, есть жертвы

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    (обновлено: )12550
    Сообщается, что группа неизвестных лиц в Олевске обстреляла другую группу молодых людей. В Житомирской области введен план "Сирена", а в населенный пункт стягивают дополнительные силы правоохранителей.
    На месте стрельбы в Олевске Житомирской области
    Facebook Александра Николайчука

    КИЕВ, 16 янв — РИА Новости Украина. Один человек погиб в результате стрельбы в ночь на понедельник в Олевске Житомирской области, сообщил  депутат облсовета Александр Николайчук.

    Общественный деятель, правозащитник Николай Ляхович
    Николай Ляхович, facebook
    Правозащитник: добычу янтаря крышуют областные прокуратура и СБУ

    "Около 12:00 ночи в центр Олевска приехали не менее 3 автомобилей, среди которых микроавтобус. Из авто выбежали неизвестные спортивной внешности вооруженные пистолетами и винтовками. Они начали расстреливать молодых ребят, которые находились вблизи кафе и парковки", — написал Николайчук на своей странице в Facebook.

    Он уточнил, что один из приезжих бросил также в толпу людей гранату, в результате чего много молодых людей получили ранения различной степени тяжести.

    "Бандиты сели в машину и поехали за город. Насколько мне известно, в Житомирской области введен план "Сирена", а в Олевск отправлен спецотряд полиции", — подчеркнул Николайчук.

    Facebook Александра Николайчука
    На месте стрельбы в Олевске Житомирской области

    По его информации, медики сообщили о смерти одного из пострадавших в результате инцидента. Возле больницы, куда госпитализировали раненых, собрались десятки возмущенных из всего района, которые требуют беспристрастного расследования преступления. Подробности ЧП выясняются.

    Накануне сообщалось, что в Ровенской области произошла перестрелка на янтарных промыслах.

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    В минувшем году в селе Обище Олевского района Житомирской области произошло столкновение с участием неизвестных лиц и местных жителей из-за добычи янтаря.

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