Правозащитник: добычу янтаря крышуют областные прокуратура и СБУ

РИА Новости Украина – Радиостанция "Голос Столицы"

Для борьбы с незаконной добычей янтаря председатель Ровенской областной государственной администрации Алексей Муляренко обратился к министру внутренних дел Арсену Авакову с просьбой вернуть Нацгвардию в регион. По словам председателя, обращению к министру предшествовало совещание с силовиками и руководителями районов, где сосредоточены янтарные залежи.

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Летом 2016 года в Ровенской, Волынской, Житомирской областях и в Киеве прошла спецоперация "Янтарь" по выявлению лиц, причастных к контролю за незаконной добычей солнечного камня. Ее первым итогом стало задержание заместителя прокурора Ровенской области Андрея Боровика, который подозревается в организации преступной группировки. Его главными помощниками были руководитель и сотрудник структурного подразделения областного управления СБУ.

Всего фигурантами дела о создании преступной группировки по незаконной добыче янтаря стали 32 человека. И уже в конце лета в Нацполиции заявляли, что "янтарная мафия" в Украине полностью взята под контроль. За время борьбы с мафией своих должностей также лишились начальник областного УМВД в Ровенской области Сергей Максимов и глава облгосадминистрации Виталий Чугунников.

Подробнее борьбу с "янтарной мафией" в эфире радиостанции Голос Столицы проанализировал общественный деятель, правозащитник Николай Ляхович.

(публикуется на языке оригинала)

Якою є ситуація із видобутком бурштину на даний момент?

— Очевидно, що якби вона змінилась на краще, то Рівненська ОДА не зверталась би до міністра МВС про введення Нацгвардії.

Коли ми ще влітку говорили про це, я наголошував, що введення Нацгвардії не вирішує питання поборення так званої бурштинової мафії. Тобто її можна зупинити Нацгвардією, але щоб її побороти, це потрібно боротись з місцевою поліцією, прокуратурою, СБУ, які створюють місцевий корупційний дах цьому промислу.

Саме головне – це прийняти якісь нормативні акти, які дозволять здійснювати цей видобуток легально, без шкоди для екології. Для цього навіть не потрібно приймати якийсь окремий закон, для цього достатньо просто удосконалити існуючі механізми, які дозволяють здійснювати видобуток з надр, при чому це може зробити Мінекології своїми якимись наказами.

Тобто Нацполіція взялась за справу, але все повернулось на свої місця?

— Так, тільки вивели Нацгвардію, люди побачили, що немає такої небезпеки, що будуть їх в лісах заарештовувати, дістали свої помпи, відновили свої корупційні зв’язки з правоохоронними органами, з СБУ, з поліцією, з прокуратурою, з судами, почали знову платити за право добувати в зоні від районних центрів 10-15 кілометрів. А ті, що далі, вони взагалі нікому не платять, добувають і все, тому що до них не встигає приїхати місцева поліція, щоб спіймати на гарячому і брати з них за це хабарі.

Нацгвардія буде дієво боротись із бурштиновою мафією?

— За останні два роки ніхто її не переміг, але принаймні зупинили масовий видобуток саме завдяки Нацгвардії.

Дійсно, був період, коли фактично ніде помпи не працювали, бо їх чути, як вони працюють вночі. В Житомирській області як займались цим, так і досі займаються, тому що за тим, видно, стоять автори законопроекту по спробам видобутку або хтось із тих, хто лобіює цей законопроект про видобуток, якісь серйозні депутати, напевно, із області.

Ще раз наголошую: питання Нацгвардія не вирішила, тому що нам зробили картинку, коли приїхали, затримали пенсіонерів міліцейських, сказали, що вони там головні організатори, хоча насправді вони точно не були такими, можливо, лише були долучені, і затримали місцевих хлопців, які перепродажем займалися цього бурштину — їх назвали кримінальними авторитетами, хоча декого з них я особисто знаю — вони точно не пов’язані ні з яким криміналітетом, хіба, можливо, з незаконним обігом самого бурштину.

Це більше незаконна, комерційна діяльність, ніж криміналітет. Але ці дійові ключові особи, які створювали дах для цього незаконного видобутку, вони залишились при своїх інтересах, при своїх грошах, при своїх посадах, тому тільки чекали часу, коли вийде Нацгвардія і не буде заважати їздити в ліс.

Чому саме зараз обласна влада просить Нацгвардію повернути?

— Ситуація ще раніше загострилась, коли декілька місяців тому побачили, що немає Нацгвардії, тобто всі почали повертатись. Але справа в тому, що раніше це питання не ставили перед ОДА, тому що там була зміна голови. Вже час пройшов, його, відповідно, громадськість запитує: що ви робите? Відповідно, він мусив якось реагувати і, напевно, провів нараду.

Зусиллями місцевих корумпованих правоохоронних органів, СБУ — перш за все, наголошую, місцевого, яке створює дах далі, поліція, прокуратура — ними не зупиниш, тому що вони частина цієї системи, вони серцевина корупційної ситуації. Тому очевидно, що йому треба було тільки зберегти своє політичне обличчя, змушений був звернутись, іншого в нього шляху просто немає. Він, власне кажучи, тут більше і зробити нічого не може, хіба що звертатись до міністра МВС, щоб він частіше ув’язнював працівників правоохоронних органів, так само до голови СБУ, щоб той частіше займався своїми працівниками, які створюють ці корупційні схеми.

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