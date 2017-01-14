Ляхович: за незаконную добычу янтаря в СБУ получали по $50 тыс за ночь

КИЕВ, 14 янв — РИА Новости Украина. Проблему незаконной добычи янтаря собираются решить с помощью нового кодекса о недрах. Так говорят в Госслужбе геологии и недр Украины. В ведомстве уточнили, что уже во втором квартале этого года будет создан новый кодекс, который будет адаптирован к современным реалиям. Руководитель Госгеонедра Николай Бояркин отметил, что легализация добычи янтаря позволит, среди прочего, наполнить местные и государственный бюджеты за счет ренты. А Кабмин заложил в бюджет 4,5 млрд гривен ренты от добычи янтаря.

Реальны ли эти цифры, в эфире радиостанции Голос Столицы проанализировал общественный деятель, правозащитник Николай Ляхович.

"Абсолютно реальны. Я уже приводил пример, что был период, когда только в одном Дубровицком районе работало ночью около сотни помп, и каждая из них платила местным представителям Службы безопасности, которые держали это под полным контролем, или, скажем, через их посредников по МВД, теперь это полиция называется, или через прокуратуру, либо через этот отдел по борьбе с незаконной добычей янтаря, который находится в Киеве, от 500 долларов за ночь с одной помпы. Умножьте на сто помп, и вы можете уже прикинуть, какие это обороты", — сказал Ляхович.

В октябре гражданин Украины пытался вывезти в Китай более 100 килограммов янтаря, добыча которого ведется в Ровенской области.