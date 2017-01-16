наверх
16.01.201723:21
Курсы валют НБУ
  • EUR29.50+ 0.40
  • USD27.67+ 0.42
Рубрики
Ещё
    Происшествия

    Незаконную добычу янтаря "крышуют" на уровне Верховной Рады - Ляхович

    Тема:

    Разгул криминала: кровавые разборки в Олевске (292)

    81
    Общественный деятель, правозащитник Николай Ляхович в эфире ГС заявил, что законопроект о легализации добычи янтаря был написан для того, чтобы создать определенную коррупционную схему.
    Общественный деятель, правозащитник Николай Ляхович
    Николай Ляхович, facebook

    КИЕВ, 16 янв — РИА Новости Украина. В центре Олевска Житомирской области в ночь на понедельник произошла потасовка между несколькими десятками мужчин с применением оружия. Шесть человек ранены, один погиб, сообщается на сайте полиции. По предварительной информации, конфликт возник на бытовой почве между местными жителями и приезжими из Львовской области.

    На месте стрельбы в Олевске
    Facebook Александра Николайчука
    Появились фото с места стрельбы в Житомирской области

    Причины произошедшего инцидента в эфире радиостанции Голос Столицы проанализировал общественный деятель, правозащитник Николай Ляхович.

    "Там, в Олевском районе — очень мощная "крыша". И эта "крыша", судя по тому, что мы здесь видим, ниточки тянутся в Верховную Раду, к авторам законопроекта так называемого о легализации добычи янтаря. Потому что этот законопроект написан не для того, чтобы легализовать добычу на прозрачных принципах, а для того, чтобы создать определенную коррупционную схему, чтобы определенные олигархические группы могли захватить лесные ресурсы, и, соответственно, их контролировать, и там добывать янтарь, отодвинув местное население", — заявил Ляхович.

    Ранее, жители города Олевска Житомирской области в понедельник вышли на акцию протеста после ночной перестрелки, в результате которой погиб один человек.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Самое читаемое
    • Читаемое
    • За сутки
    Темы дня
    Вице-президент США Джозеф Байден
    Прощальный визит Байдена в Украину
    На месте крушения самолета Boeing 747-400 под Бишкеком
    Крушение турецкого Boeing под Бишкеком
    Общественный деятель, правозащитник Николай Ляхович
    Разгул криминала: кровавые разборки в Олевске
    Акция протеста против Трампа в Вашингтоне
    Смена власти в США