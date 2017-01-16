Незаконную добычу янтаря "крышуют" на уровне Верховной Рады - Ляхович

КИЕВ, 16 янв — РИА Новости Украина. В центре Олевска Житомирской области в ночь на понедельник произошла потасовка между несколькими десятками мужчин с применением оружия. Шесть человек ранены, один погиб, сообщается на сайте полиции. По предварительной информации, конфликт возник на бытовой почве между местными жителями и приезжими из Львовской области.

Причины произошедшего инцидента в эфире радиостанции Голос Столицы проанализировал общественный деятель, правозащитник Николай Ляхович.

"Там, в Олевском районе — очень мощная "крыша". И эта "крыша", судя по тому, что мы здесь видим, ниточки тянутся в Верховную Раду, к авторам законопроекта так называемого о легализации добычи янтаря. Потому что этот законопроект написан не для того, чтобы легализовать добычу на прозрачных принципах, а для того, чтобы создать определенную коррупционную схему, чтобы определенные олигархические группы могли захватить лесные ресурсы, и, соответственно, их контролировать, и там добывать янтарь, отодвинув местное население", — заявил Ляхович.

Ранее, жители города Олевска Житомирской области в понедельник вышли на акцию протеста после ночной перестрелки, в результате которой погиб один человек.