В Ровенской области мужчина расстрелял односельчанина

КИЕВ, 29 янв – РИА Новости Украина. В Ровенской области в селе Люхча мужчина расстрелял односельчанина у магазина днем, сообщил министр внутренних дел Арсен Аваков в Facebook.

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"Среди белого дня, в центре села около магазина по неизвестным причинам один человек ранил другого. Раненый умер в автомобиле через 15 минут…Патрульные начали преследование автомобиля Ford Transit, на котором стрелок ехал в сторону Ровно. Остановили на автозаправке, на выезде из областного центра. Два человека, которые ехали в автомобиле, предприняли попытку сбежать в поле и в спешке спрятать в снегу большую сумку. Однако их догнали, сумку нашли: 2 пистолета Форт, пистолет Макарова, автомат Калашникова и боеприпасы к ним", — написал Аваков.

Аваков отметил, что два патрульных сумели остановить микроавтобус, догнать и задержать вооруженных преступников без единого выстрела.

Ранее сообщалось, что в Днепре из автомата неизвестные расстреляли сотрудников охранной фирмы. В результате инцидента один человек погиб, еще один был ранен.