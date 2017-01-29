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    В Ровенской области мужчина расстрелял односельчанина

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    Разгул криминала: убийства, кражи, нападения (356)

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    По словам министра внутренних дел Арсена Авакова, два патрульных сумели остановить микроавтобус, догнать и задержать вооруженных преступников без единого выстрела.
    В Ровенской области мужчина расстрелял односельчанина
    Facebook Арсена Авакова

    КИЕВ, 29 янв – РИА Новости Украина. В Ровенской области в селе Люхча мужчина расстрелял односельчанина у магазина днем, сообщил министр внутренних дел Арсен Аваков в Facebook.

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    "Среди белого дня, в центре села около магазина по неизвестным причинам один человек ранил другого. Раненый умер в автомобиле через 15 минут…Патрульные начали преследование автомобиля Ford Transit, на котором стрелок ехал в сторону Ровно. Остановили на автозаправке, на выезде из областного центра. Два человека, которые ехали в автомобиле, предприняли попытку сбежать в поле и в спешке спрятать в снегу большую сумку. Однако их догнали, сумку нашли: 2 пистолета Форт, пистолет Макарова, автомат Калашникова и боеприпасы к ним", — написал Аваков.

     

    Аваков отметил, что два патрульных сумели остановить микроавтобус, догнать и задержать вооруженных преступников без единого выстрела.

    Ранее сообщалось, что в Днепре из автомата неизвестные расстреляли сотрудников охранной фирмы. В результате инцидента один человек погиб, еще один был ранен.

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