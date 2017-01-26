В Днепре из автомата расстреляли сотрудников охранной фирмы - СМИ

Нацполиция Киева

КИЕВ, 26 янв — РИА Новости Украина. Неизвестные обстреляли сотрудников охранной фирмы в Днепре накануне вечером, сообщают СМИ, ссылаясь на данные очевидцев.

"На улице Лазаряна, 2 двух сотрудников охранной фирмы расстреляли из автомата Калашникова калибра 5,45", — пишет informator.dp.ua.

По предварительной информации, один человек погиб, еще один ранен.

На месте ЧП были замечены автомобили ВАЗ бежевого цвета с оранжевой шашкой такси и Hyundai Tucson черного цвета.

В городе введен оперативный план "Сирена".

Ранее сообщалось, что шестилетний ребенок получил огнестрельное ранение во время прогулки с родителями в Днепре.

Также сообщалось о стрельбе в запорожском кинотеатре.

Напомним, в минувшем месяце пять правоохранителей погибли в перестрелке между сотрудниками Государственной службы охраны (входит в состав Нацполиции) и спецподразделением Национальной полиции КОРД в поселке Княжичи.

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