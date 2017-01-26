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    Происшествия

    В Днепре из автомата расстреляли сотрудников охранной фирмы - СМИ

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    Разгул криминала: убийства, кражи, нападения (342)

    (обновлено: )58830
    По информации местных СМИ, на месте инцидента были замечены ВАЗ бежевого цвета и Hyundai Tucson черного цвета. В городе введен оперативный план "Сирена". Обстоятельства происшествия выясняются.
    Машина полиции. Архивное фото
    Нацполиция Киева

    КИЕВ, 26 янв — РИА Новости Украина. Неизвестные обстреляли сотрудников охранной фирмы в Днепре накануне вечером, сообщают СМИ, ссылаясь на данные очевидцев.

    Политический эксперт Михаил Павлив
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Люди, а когда вы стали моральными уродами? Павлив о стрельбе в Днепре

    "На улице Лазаряна, 2 двух сотрудников охранной фирмы расстреляли из автомата Калашникова калибра 5,45", — пишет informator.dp.ua.

    По предварительной информации, один человек погиб, еще один ранен.

    На месте ЧП были замечены автомобили ВАЗ бежевого цвета с оранжевой шашкой такси и Hyundai Tucson черного цвета.

    В городе введен оперативный план "Сирена".

    Ранее сообщалось, что шестилетний ребенок получил огнестрельное ранение во время прогулки с родителями в Днепре.

    Также сообщалось о стрельбе в запорожском кинотеатре.

    Напомним, в минувшем месяце пять правоохранителей погибли в перестрелке между сотрудниками Государственной службы охраны (входит в состав Нацполиции) и спецподразделением Национальной полиции КОРД в поселке Княжичи.

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