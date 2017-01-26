наверх
26.01.201712:44
Курсы валют НБУ
  • EUR29.23- 0.04
  • USD27.21- 0.02
Рубрики
Ещё
    Происшествия

    Расстрел бизнесмена в Днепре: по машине охраны выстрелили более 30 раз

    Тема:

    Разгул криминала: убийства, кражи, нападения (343)

    (обновлено: )251
    Как сообщили в полиции, по авто охранной фирмы было совершено более 30 выстрелов. В результате один человек погиб, еще двое охранников с огнестрельными ранениями различных частей тела были доставлены в больницу.
    В Днепре убили предпринимателя и расстреляли авто охранной фирмы
    ГУ Нацполиции в Днепропетровской области

    КИЕВ, 26 янв — РИА Новости Украина. В результате обстрела в Днепре погиб предприниматель, двое сотрудников охранной фирмы ранены, сообщает пресс-служба ГУ Нацполиции в регионе.

    Ранее сообщалось, что неизвестные в Днепре накануне вечером обстреляли сотрудников охранной фирмы из автомата Калашникова. Сообщалось об одном погибшем и раненом, однако СМИ подробности ЧП не уточняли.

    "По ул. Академика Лазаряна неизвестные из огнестрельного оружия расстреляли автомобиль охранной фирмы. Выехав на место происшествия, полицейские обнаружили автомобиль охранной фирмы, в котором находился мужчина и два раненых охранника в бронежилетах. В результате нападения мужчина погиб на месте, а охранники получили тяжелые телесные повреждения", — говорится в сообщении.

    ГУ Нацполиции в Днепропетровской области
    В Днепре убили предпринимателя и расстреляли авто охранной фирмы

    Их доставили в больницу, где им была оказана медицинская помощь. В настоящее время состояние раненых стабильное.

    Было установлено, что нападавшие забрали сумку с крупной суммой денег, которая принадлежала погибшему. При жизни мужчина занимался предпринимательской деятельностью. Ранее на него уже совершалось разбойное нападение, поэтому в течение 2-х лет он пользовался услугами данной охранной фирмы, сотрудники которой каждый день сопровождали его до места работы и места жительства.

    Сразу после совершения преступления по области был объявлен план "Перехват". Сейчас поиски злоумышленников продолжаются. 

    По данному факту в Соборном отделении полиции открыто уголовное производство по п. 1, 6 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство). За совершение преступления злоумышленникам грозит лишение свободы сроком от 10 до 15 лет или пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

    Напомним, в минувшем месяце пять правоохранителей погибли в перестрелке между сотрудниками Государственной службы охраны (входит в состав Нацполиции) и спецподразделением Национальной полиции КОРД в поселке Княжичи.

    Ссылки по теме:
      Самое читаемое
      • Читаемое
      • За сутки
      Темы дня
      Парламентская ассамблея Совета Европы
      Резолюция ПАСЕ по Украине
      Блокирование ж/д сообщения в Луганской области
      Донбасс: блокада и пиар
      Флаги Польши и Украины. Архивное фото
      Украина-Польша: патриотизм и раздор
      Кость Бондаренко
      Один на всех. Новый закон о языке