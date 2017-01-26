Расстрел бизнесмена в Днепре: по машине охраны выстрелили более 30 раз

ГУ Нацполиции в Днепропетровской области

КИЕВ, 26 янв — РИА Новости Украина. В результате обстрела в Днепре погиб предприниматель, двое сотрудников охранной фирмы ранены, сообщает пресс-служба ГУ Нацполиции в регионе.

Ранее сообщалось, что неизвестные в Днепре накануне вечером обстреляли сотрудников охранной фирмы из автомата Калашникова. Сообщалось об одном погибшем и раненом, однако СМИ подробности ЧП не уточняли.

"По ул. Академика Лазаряна неизвестные из огнестрельного оружия расстреляли автомобиль охранной фирмы. Выехав на место происшествия, полицейские обнаружили автомобиль охранной фирмы, в котором находился мужчина и два раненых охранника в бронежилетах. В результате нападения мужчина погиб на месте, а охранники получили тяжелые телесные повреждения", — говорится в сообщении.

ГУ Нацполиции в Днепропетровской области В Днепре убили предпринимателя и расстреляли авто охранной фирмы

Их доставили в больницу, где им была оказана медицинская помощь. В настоящее время состояние раненых стабильное.

Было установлено, что нападавшие забрали сумку с крупной суммой денег, которая принадлежала погибшему. При жизни мужчина занимался предпринимательской деятельностью. Ранее на него уже совершалось разбойное нападение, поэтому в течение 2-х лет он пользовался услугами данной охранной фирмы, сотрудники которой каждый день сопровождали его до места работы и места жительства.

Сразу после совершения преступления по области был объявлен план "Перехват". Сейчас поиски злоумышленников продолжаются.

По данному факту в Соборном отделении полиции открыто уголовное производство по п. 1, 6 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство). За совершение преступления злоумышленникам грозит лишение свободы сроком от 10 до 15 лет или пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

Напомним, в минувшем месяце пять правоохранителей погибли в перестрелке между сотрудниками Государственной службы охраны (входит в состав Нацполиции) и спецподразделением Национальной полиции КОРД в поселке Княжичи.