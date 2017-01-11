Полиция: в Киеве у подъезда дома расстрелян мужчина

КИЕВ, 11 янв — РИА Новости Украина. Неизвестный злоумышленник застрелил из огнестрельного оружия 40-летнего киевлянина, сообщает пресс-служба Главного управления Нацполиции столицы.

"Около около 23.30 во вторник в дежурную часть поступило сообщение о выстрелах у дома на Русановском бульваре. Со слов свидетеля, на улице у подъезда находились двое мужчин: один из них из пистолета произвел пять выстрелов в другого мужчину и сбежал. Потерпевший с огнестрельным ранением головы, груди и плеча был доставлен в больницу, но, несмотря на реанимационные мероприятия, утром скончался", — сообщает подробности полиция.

kyiv.npu.gov.ua На месте расстрела мужчины в Киеве

Полицейские опросили свидетелей, местных жителей и родственников потерпевшего. Следственно-оперативная группа исследовала место происшествия, изъяла пять гильз патронов калибра 9 мм, две пули, автомобиль Volkswagen Passat, связку ключей от машины и квартиры.

Данное правонарушение расследуется Днепровским управлением полиции как умышленное убийство.

Проводится комплекс оперативно-розыскных мер для выяснения причин и обстоятельств произошедшего, установления личности злоумышленника и его задержания.

Ранее сообщалось, что в Дарницком районе Киева в подъезде дома застрелили мужчину.