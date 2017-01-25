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    Люди, а когда вы стали моральными уродами? Павлив о стрельбе в Днепре

    Тема:

    Разгул криминала: убийства, кражи, нападения (339)

    (обновлено: )42790
    Разбой, грабежи, перестрелки, насилие, немотивированные нападения, расстрелы людей с балкона и стрельба по проезжающему мимо общественному транспорту – гангрена морального разложения пожирает тело страны, отмечает политолог Михаил Павлив.
    Политический эксперт Михаил Павлив
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    РИА Новости Украина

    Шестилетний ребенок получил огнестрельное ранение во время прогулки с родителями в Днепре, заявила пресс-служба ГУ Нацполиции в регионе.

    "По улице шла пара с ребенком, в это время прозвучал хлопок, после чего ребенок схватился за грудь", – сообщает "Мост-Днепр".

    Инцидент произошел накануне на ул. 20 лет Победы. Ребенок госпитализирован, у него диагностировано огнестрельное ранение. По ЧП открыто уголовное производство по ч.1 ст.121 УК Украины (Умышленное тяжкое телесное повреждение).

    Сотрудник полиции в Новолуганском
    npu.gov.ua
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    Позднее СМИ сообщили, что ребенок жив, но находится в реанимации.

    Произошедшее на своей странице в Facebook прокомментировал политический эксперт, директор Фонда гуманитарных стратегий Михаил Павлив.

    "В Днепропетровске неизвестный выстрелил в 6-летнего ребенка, шедшего с родителями по улице.

    Ищут… Нужно обязательно найти.

    Разбой, грабежи, перестрелки, насилие, немотивированные нападения, расстрелы людей с балкона и стрельба по проезжающему мимо общественному транспорту, смертельные ДТП без последствий, смерти, смерти, смерти…

    Такого озверения, такого скотства, такой деградации я не помню даже в безумных 90-х.

    Гангрена морального разложения пожирает тело страны.

    В этой связи особенно дегенеративно звучат призывы разрешить этому озлобленному и отчаявшемуся стаду двуногих ношение короткоствола.

    Раздать стволы – значит устроить последнюю для многострадальной Украины мясорубку, когда живые позавидуют мертвым", – написал Павлив.

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