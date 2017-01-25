Люди, а когда вы стали моральными уродами? Павлив о стрельбе в Днепре

РИА Новости Украина
Шестилетний ребенок получил огнестрельное ранение во время прогулки с родителями в Днепре, заявила пресс-служба ГУ Нацполиции в регионе.
"По улице шла пара с ребенком, в это время прозвучал хлопок, после чего ребенок схватился за грудь", – сообщает "Мост-Днепр".
Инцидент произошел накануне на ул. 20 лет Победы. Ребенок госпитализирован, у него диагностировано огнестрельное ранение. По ЧП открыто уголовное производство по ч.1 ст.121 УК Украины (Умышленное тяжкое телесное повреждение).
Позднее СМИ сообщили, что ребенок жив, но находится в реанимации.
Произошедшее на своей странице в Facebook прокомментировал политический эксперт, директор Фонда гуманитарных стратегий Михаил Павлив.
"В Днепропетровске неизвестный выстрелил в 6-летнего ребенка, шедшего с родителями по улице.
Ищут… Нужно обязательно найти.
Разбой, грабежи, перестрелки, насилие, немотивированные нападения, расстрелы людей с балкона и стрельба по проезжающему мимо общественному транспорту, смертельные ДТП без последствий, смерти, смерти, смерти…
Такого озверения, такого скотства, такой деградации я не помню даже в безумных 90-х.
Гангрена морального разложения пожирает тело страны.
В этой связи особенно дегенеративно звучат призывы разрешить этому озлобленному и отчаявшемуся стаду двуногих ношение короткоствола.
Раздать стволы – значит устроить последнюю для многострадальной Украины мясорубку, когда живые позавидуют мертвым", – написал Павлив.
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