В офисе "Укргаздобычи" проходят обыски

КИЕВ, 8 фев — РИА Новости Украина. Представители Службы безопасности Украины и Генеральной прокуратуры проводят обыски в офисе компании "Укргаздобыча", сообщает телеканал "112 Украина" со ссылкой на пресс-службу компании.

"В настоящее время проводятся обыски в "Укргаздобыче". По неофициальной информации, обыски проводит ГПУ и СБУ", — говорится в сообщении.

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Согласно информации, по кабинетам компании ходят силовики в масках. В рамках каких уголовных дел ведутся следственные действия, пока не известно.

На 11:00 запланирован брифинг руководителя "Укргаздобычи".

Напомним, ранее Соломенский суд Киева на два месяца арестовал экс-зампредправления "Укргаздобычи" Александра Сомова.