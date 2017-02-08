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    Общество

    В офисе "Укргаздобычи" проходят обыски

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    Как сообщается, обыски проводят СБУ и ГПУ, однако в рамках каких уголовных дел ведутся следственные действия, пока не известно. На 11.00 запланирован брифинг руководителя "Укргаздобычи".
    Укргаздобыча (Укргазвидобування)
    Сайт ПАО "Укргаздобыча"

    КИЕВ, 8 фев — РИА Новости Украина. Представители Службы безопасности Украины и Генеральной прокуратуры проводят обыски в офисе компании "Укргаздобыча", сообщает телеканал "112 Украина" со ссылкой на пресс-службу компании.

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    "В настоящее время проводятся обыски в "Укргаздобыче". По неофициальной информации, обыски проводит ГПУ и СБУ", — говорится в сообщении.

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    Согласно информации, по кабинетам компании ходят силовики в масках. В рамках каких уголовных дел ведутся следственные действия, пока не известно.

    На 11:00 запланирован брифинг руководителя "Укргаздобычи".

    Напомним, ранее Соломенский суд Киева на два месяца арестовал экс-зампредправления "Укргаздобычи" Александра Сомова.

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