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    Общество

    На Запорожской АЭС прошли обыски

    (обновлено: )13610
    По данным управления СБУ в Запорожской области, следственные действия проходят в рамках открытого уголовного производства. В прокуратуре Запорожской области отметили, что уголовное производство открыто по ст. 111 УК Украины (государственная измена).
    Запорожская АЭС
    Запорожская АЭС

    КИЕВ, 10 фев — РИА Новости Украина. В пятницу на Запорожской атомной электростанции (Энергодар) сотрудники правоохранительных органов проводили обыски, сообщили в пресс-центре УСБУ в Запорожской области.

    Ситуация на АЭС Фламанвиль в департаменте Манш во Франции. Энергоблок 1
    CHARLY TRIBALLEAU / AFP
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    Отмечается, что следственные действия проходят в рамках открытого уголовного производства. Однако никакие подробности дела пока не разглашаются.

    В прокуратуре Запорожской области отметили, что уголовное производство открыто по ст. 111 УК Украины (государственная измена).

    "Должностные лица ЗАЭС подозреваются в тесных контактах с Российской Федерацией, что могло привести к подрыву экономической безопасности Украины. Речь идет о выведении государственных средств за пределы Украины", — сообщили в прокуратуре.

    По данным УНИАН, должностные лица ЗАЭС подозреваются в том, что они за бюджетные средства закупали оборудование энергоблока через фирмы, зарегистрированные на территории Российской Федерации. В частности, источники в горсовете Энергодара сообщают, что в прошлом году из строя вышел один из энергоблоков ЗАЭС, а оборудование для его ремонта производит только Россия, поэтому руководство станции вынуждено было закупать его именно в РФ.

    О количестве подозреваемых пока не сообщается.

    Напомним, 8 февраля представители Службы безопасности Украины и Генеральной прокуратуры провели обыски в офисе компании "Укргаздобыча".

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