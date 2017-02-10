Не мирный атом. Все ЧП на АЭС мира в 2011-2017 годах

CHARLY TRIBALLEAU / AFP

РИА Новости Украина

2017

В четверг, 9 февраля, прогремел взрыв в машинном зале АЭС "Фламанвиль" на северо-западе Франции. После взрыва произошло возгорание. В результате инцидента легкие отравления получили пять человек. Работа одного из двух реакторов АЭС остановлена после взрыва. По данным местных властей, риска радиоактивных выбросов и утечек нет.

"Сегодня в 9.40 (10.40 по Киеву — Ред.) возгорание, которое привело к взрыву, произошло в машинном зале в первом энергоблоке АЭС "Фламанвиль", не в ядерной зоне. Энергоблок 1 был отключен от системы электроснабжения. В результате инцидента жертв нет", — отмечается в коммюнике.

Корпорация утверждает, что угрозы для окружающей среды нет.

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Перед этим 10 января на бельгийской АЭС "Дуль" во Фландрии в неядерной части реактора произошел выброс пара в машинное отделение. Администрация связала его с "нештатной ситуацией", связанной с работой высоковольтной линии, сообщают РИА Новости.

В связи с инцидентом произошла автоматическая остановка реактора. Сотрудник субподрядчика компании, находившийся в машинном отделении, получил ожоги.

2016

20 июня в помещении энергоблока №3 Калининской АЭС произошло короткое замыкание в электрическом оборудовании трансформатора. Электрическим током были поражены два работника цеха – 34-летний инженер и 28-летний электромонтер. От полученных телесных повреждений спустя 9 дней второй работник скончался.

7 марта в американском округе Окони (штат Джорджия) на одноименной АЭС была объявлена тревога из-за серии взрывов и пожара на трансформаторе. Спустя полчаса пожар был локализован. В результате инцидента пострадавших нет, угрозы выброса радиационных веществ не было.

Один из трех реакторов был остановлен.

2015

18 декабря на АЭС "Тианж" в Бельгии произошел пожар в неядерной части электростанции. Пожар удалось потушить спустя 20 минут.

Как сообщила бельгийская энергетическая компания Electrabel, реактор АЭС автоматически остановился согласно правилам работы в нештатных ситуациях. Пострадал один работник АЭС, находившийся в помещении во время возгорания. Он был доставлен в больницу.

Кроме того, в этот же день второй блок Ленинградской АЭС был остановлен из-за образования пара в помещении турбинного цеха. Характер паровой течи был незначителен. Радиационная обстановка на Ленинградской АЭС и промышленной площадке оставалась в пределах естественных фоновых значений.

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В ночь на 3 июля пожар произошел на АЭС "Палюэль" во французском департаменте Приморская Сена. От пожара пострадал охладитель выходящего из турбины пара. Работа машинного зала была остановлена. Опасности утечки радиоактивных материалов не возникло.

11 мая один из реакторов атомной электростанции Indian Point в 50 километрах к северу от Нью-Йорка (США) был остановлен из-за поломки трансформатора. Несколько тонн масла из трансформатора попали в реку Гудзон. Угрозы безопасности АЭС не было.

15 января на территории Южно-Украинской АЭС в Николаевской области произошло возгорание отдельно расположенного электрического трансформатора. Площадь пожара составила 100 квадратных метров.

Жертв и пострадавших удалось избежать.

2014

27 декабря энергоблок №6 Запорожской АЭС был отключен из-за срабатывания защиты от внутренних повреждений генератора.

28 декабря 2014 года энергоблок после устранения неисправности был подключен к сети.

14 мая в южном индийском штате Тамилнад на атомной электростанции "Куданкулам" на первом энергоблоке в турбинном отделении произошло ЧП. В результате нарушения техники безопасности шесть индийских рабочих обожглись горячей водой.

Пострадавшие были отправлены в больницу города Нагеркоил с ожогами около 50% тела. По словам директора станции, никакого взрыва или утечки радиации не было.

2013

9 августа на французской АЭС "Крей-Мальвиль" произошел пожар. Очаг возгорания находился в емкости с натрием, что вызвало сильное задымление, которое препятствовало работе пожарных. Инцидент не вызвал каких-либо опасных последствий.

8 января на АЭС недалеко от города Бей-Сити в американском штате Техас произошел пожар, который продолжался 15 минут. В результате ЧП был отключен один из реакторов. В результате инцидента никто не пострадал, об отключениях электроэнергии не сообщалось.

В ночь на 8 января на трансформаторной подстанции на территории АЭС, расположенной к югу от Сиднея (Австралия) возник пожар. Возникшее пламя удалось потушить еще до прибытия сотрудников пожарной безопасности. В результате ЧП реакторы не пострадали.

2012

5 апреля очаги огня и задымленность возникли на атомной электростанции "Пенле" на юге Франции, что привело к автоматической остановке реактора. Подразделения пожарных ликвидировали пожар в аварийном отсеке.

В результате инцидента никто не пострадал, угрозы для окружающей среды не возникло.

2011

В ночь на 23 октября было зафиксировано воспламенение в машинном отделении реактора номер два атомной электростанции в шведском городе Оскарсхамн. Пожар был быстро ликвидирован силами дежуривших работников ядерного объекта. Ядерный реактор на АЭС временно был остановлен.

4 июля на Курской АЭС произошел разрыв аккумуляторного бака АБ-2 объемом 2 тысячи кубических метров в пускорезервной котельной цеха обеспечивающих систем КуАЭС. В результате разрыва город Курчатов Курской области, на территории которого находится атомная станция, на три часа остался без горячей воды. При происшествии слесарь по ремонту оборудования котельной получил ранения и термические ожоги горячей водой. Пострадавший был госпитализирован.

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ЧП не коснулось основного производства станции и не представляло никакой угрозы для ее безопасности.

11 марта в Японии произошло самое мощное за всю историю страны землетрясение. Вслед за подземными толчками на берег пришла 14-метровая волна цунами, которая затопила четыре из шести энергоблоков АЭС "Фукусима-1" и вывела из строя систему охлаждения реакторов.

Авария стала крупнейшей за последние 25 лет после катастрофы на Чернобыльской АЭС. Сообщалось, что полная ликвидация аварии, включая демонтаж реакторов, займет около 40 лет. В настоящее время станция заморожена.