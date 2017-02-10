Отчет НАБУ о проделанной работе: опять планы на будущее

Наталья Печорина, РИА Новости Украина

Пресс-конференция главы Национального антикоррупционного бюро Артема Сытника об итогах работы в 2016 году походила на большой анонс работы в новом году. Все громкие дела, которые последние полгода потрясали воображение общества — и записи Онищенко, и подозрение в махинациях в руководстве НБУ, и "черная бухгалтерия" ПР — опять звучат в будущем времени. На следующей неделе, но не позже бюро подаст в суд или предъявит обвинение… Что мешало это сделать до сих пор?

Замах на рубль, удар на копейку

Украинское общество не первый год ожидает беспощадной борьбы с коррупцией, которую когда-то обещали на майдане вместе с деолигархизацией. Ожидания общества если и оправдываются, то не в полной степени.

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Глава НАБУ Артем Сытник заявил, что на стадии досудебного расследования в бюро находится 264 производства, общий размер предмета преступления по которым достигает 82,9 млрд гривен.

По словам Сытника, в процессе досудебных расследований были арестованы денежные средства в сумме 601,94 млн грн, 80,16 млн долларов США, 7,41 млн евро и 3170 фунтов.

А что же в результате? По словам Сытника, НАБУ удалось предотвратить хищение 583 млн гривен, на счета государственных предприятий возвращено 116 млн гривен.

Результат деятельности, мягко говоря не впечатляет. О коррупционных закупках в госмонополиях и в оборонном секторе общественные организации сообщают с удручающей периодичностью. В электронных декларациях истеблишмента данные о наличных и безналичных сбережениях поражают воображение неприличными для слуг народа нищей страны данными. А героические борцы с коррупцией за полгода пресекли злоупотребления на две-три декларации не бедных нардепов или министров правительства Гройсмана.

В настоящее время в суд переданы 50 уголовных дел, по 12 уже вынесены приговоры. Зачем для такой "активной" деятельности создавать новую структуру, отдельную от Генпрокуратуры?

Очередные анонсы

В рамках расследования громких дел, связанных с коррупцией в высших эшелонах власти, Сытник сообщил, что 13 февраля будут объявлены результаты расследования по "газовому делу" Онищенко.

"В понедельник планируется объявление об окончании расследования первой части этого дела, касающегося тех фигурантов, которые установлены, находятся под стражей или под другими мерами пресечений", — сказал глава НАБУ.

В то же, по словам Сытника, к делу нельзя приобщить опубликованную запись разговора якобы между Александром Онищенко и Николаем Мартыненко.

"Как можно добавить как доказательство запись, которая просто изложена в интернете? Это не доказательство. Нам необходим сам носитель из этой записи, чтобы приобщить ее к делу и провести фоноскопическое исследование", — сказал он.

Поэтому НАБУ собирается допросить фигурантов аудиозаписи. Кстати, еще после лишения Онищенко депутатской неприкосновенности, бюро открыло производство по обвинениям депутата в адрес нынешней власти и президента, в частности, подкупа депутатов. С момента резонансных заявлений Онищенко прошло без малого полгода, а расследование, видимо, так и не нашло ни тех, кто подкупал избранников народа, ни тех, кто брал деньги за правильное голосование.

НАБУ также проведет расследование касательно топ-менеджмента Национального банка Украины по результатам изучения телефонных переговоров замглавы Национального банка Украины Елены Рожковой. Ранее в адрес зама Валерии Гонтаревой высказывались обвинения в предвзятости решения о банкротстве банка "Михайловский".

Сытник также анонсировал второе подозрение по делу о "черной бухгалтерии" Партии регионов. "Сейчас второе подозрение детективы собираются передавать антикоррупционным прокурорам. Фамилию я пока говорить не буду, но подозрение готовится и передаtтся", — сказал он.

Ранее НАБУ признало подлинной подпись американского политтехнолога Пола Манафорта, и тем самым вмешалось в течение президентской кампании в США. Манафорту пришлось уйти с должности главы избирательного штаба Дональда Трампа, а после победы последнего над оппонентом, Хиллари Клинтон, украинское руководство оказалось без связей в новой администрации президента США. Что бы ни утверждала улица Банковая о сорокаминутных разговорах Трампа с президентом Порошенко, но прямые контакты между Вашингтоном и Киевом пока заморожены, и опала закончится только со сменой власти в одной из столиц.

Поэтому, подлинность "амбарной книги" вызывает не только подозрения, но и таит в себе угрозу потенциального скандала, и выносить новое разбирательство на такой слабой и опасной доказательной базе может только отчаянный человек, которому нечего терять кроме имиджа непримиримого борца с коррупцией и соответствующей должности. Делать анонсы можно долгое время, но рано или поздно придется рассказать и результате. Готово ли к этому НАБУ?