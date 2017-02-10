Деятельность НАБУ и работа Сытника. Похвастаться есть чем?

Наталья Печорина, РИА Новости Украина

В Украине с осени 2016 года заработала система электронного декларирования доходов чиновников, в рамках которой были поданы декларации о доходах, которые находятся в публичном доступе. За дачу ложной информации закон предусматривает административную и уголовную ответственность.

Однако, большинство е-декларантов остались вне поля зрения органов по борьбе с коррупцией, хотя и задекларировали миллионы долларов в наличном и безналичном виде.

Во втором полугодии 2016 года начало функционировать Национальное антикоррупционное бюро, сфера деятельности которого — борьба с коррупцией во власти.

Главным достижением в процессе борьбы с коррупцией стало проведение е-декларирования, считает глава Института публичной политики и консалтинга "ИНПОЛИТ" Сергей Быков.

"Cамым главным достижением в борьбе с коррупцией является создание на американские деньги новых антикоррупционных органов, НАБУ, Национальной антикоррупционной прокуратуры. Если мы посмотрим по органам государственной власти всех уровней, то в каждом есть свой отдел по борьбе с коррупцией, и в Минюсте, и в МВД. В Генеральной прокуратуре целых 12 отделов по борьбе с коррупцией. Мы с коррупцией активно боремся. Это такой процесс, с которым намного выгоднее бороться нежели его побороть", — сказал Быков.

"Объективно, невозможно побороть даже политическую коррупцию, если в государстве нет соответствующего законодательства о лоббировании. Группы влияния не могут представлять свои интересы цивилизованным путем, как это принято в европейских странах, не говоря уже о США", — добавил эксперт.

"Чем может похвастаться господин Сытник, так это введение электронного декларирования доходов госслужащих. Это является позитивным моментом. Нельзя сказать, что это реформа, что она была проведена на отлично, но на оценку "четыре с плюсом" заслуживает", — считает политолог.

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Как отметил эксперт, сейчас есть определенные затруднения с работой реестра и подачей электронных деклараций служащими среднего и низшего звена.

"Но огромный позитив в том, что нашим западным донорам намного легче формировать документ, в котором достаточно легко можно проследить связи по цифрам предприятий, если иметь весь этот объем данных, который, я больше чем уверен, у них есть", — добавил Быков.

Отвечая на вопрос, что получило украинское общество от деятельности новых органов, аналитик отметил, что придется довольствоваться только е-декларациями.

"В первую очередь общество получило этот реестр. По факту, это единственное, что оно получило, если не считать раздутого штата антикоррупционных органов всех уровней… Мы увидели, что у украинских нуворишей XXI века та же проблема, что и у тех, кто пришел к власти после Великой французской революции. И те и другие хранят свои сбережения в наличных, которые не способствуют появлению нового капитала", — констатировал эксперт.