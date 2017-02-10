Степанюк: НАБУ - зависимый и непрофессиональный орган

Наталья Печорина, РИА Новости Украина

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) намерено в феврале инициировать процедуру заочного осуждения беглого депутата Верховной Рады Александра Онищенко по делу о хищении госимущества в особо крупных размерах, сообщил директор бюро Артем Сытник.

Орган для борьбы с коррупцией в высших эшелонах украинской власти был создан во втором полугодии 2016 года, однако за время своего существования интереса к фактам коррупции так и не проявил.

Массовое декларирование собственности государственных чиновников в виде миллионов наличных денег в иностранной валюте вызвало у общества шок, но данные, указанные в декларациях, так и не стали предметом антикоррупционных расследований.

Результата в виде борьбы с коррупцией не может быть, потому что НАБУ — политическая организация, считает экономический эксперт Всеволод Степанюк.

"НАБУ не является ни независимым, ни профессиональным. Это была политическая организация, чтобы держать некоторых украинских чиновников под контролем. Насколько бюро выполняет свои обязанности видно по е-декларированию: ни один фигурант е-декларирования не стал объектом антикоррупционного расследования. При этом, многие представители высших органов государственной власти, близкие к президенту Украины люди вообще задекларировали ворованные вещи", - подчеркнул Степанюк.

"Тут, конечно, должна и обычная прокуратура открывать дело, но и НАБУ могло бы поинтересоваться, почему большую часть своего имущества декларанты приобретали в 2015 году, когда пришли к власти. При этом, они зарабатывали смешные деньги, порядка 70-80 тысяч гривен в год. Таких деклараций много, но почему-то, если и открываются дела, то или по неугодным, или по оппозиционным депутатам. И нет ни одного дела по депутатам, приближенным к власти. То есть можно говорить о сугубо политических преследованиях. НАБУ для этого и создавалось, хоть и с подачи заокеанских партнеров", - добавил эксперт.

"Они были озабочены тем, чтобы не все деньги разворовывались, которые шли в рамках финпомощи. С помощью НАБУ можно держать под контролем чиновников высшего эшелона власти. Но у нас что ни создай, получится не тем, что ожидалось", — констатировал Степанюк.

Говоря о руководителе бюро, Артеме Сытнике, эксперт добавил, что было бы интересно, каким образом достаточно молодой человек сделал такую успешную карьеру.

"Это точно интересно было бы расследовать", — сказал эксперт.

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