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    Сытник: НАБУ и ГПУ создадут группу по "черной бухгалтерии" ПР

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    Сытник не исключил, что будет создана совместная следственная группа, в которую войдут детективы НАБУ и следователи генеральной прокуратуры, чтобы "прийти вместе к определенному результату".
    Директор Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) Артем Сытник. Архивное фото
    Украинское фото

    КИЕВ, 31 янв — РИА Новости Украина. Директор НАБУ Артем Сытник сообщил, что Национальное антикоррупционное бюро Украины и Генеральная прокуратура собираются создать совместную группу по расследованию дела о "черной бухгалтерии" в Партии регионов.

    Вывеска на здании Национального антикоррупционного бюро в Киеве
    УНИАН Мусиенко Владислав
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    "Буквального сегодня я получил письмо от (руководителя департамента специальных расследований генеральной прокуратуры Сергея — ред.) Горбатюка, — дело "черной бухгалтерии" пересекается с их расследованием в части узурпации власти времен Януковича и подкупа депутатов…. Сейчас мы провели коммуникацию (с Генпрокуратурой — ред.), получили обращение. Я не исключаю того, что будет создана совместная следственная группа, в которую войдут детективы НАБУ и следователи генеральной прокуратуры, чтобы не вести параллельное расследование, а прийти вместе к определенному результату",- сказал Сытник на брифинге.

    Он отметил, что отдельные подозрения по завершению расследования можно будет направлять в суд.

    Ранее бывший первый заместитель председателя Службы безопасности Украины Виктор Трепак заявил, что передал в НАБУ документы о незаконных выплатах наличных со стороны ПР ряду бывших и нынешних высокопоставленных чиновников. По его словам, среди фигурантов этих материалов — должностные лица самого высокого уровня, министры и депутаты. Как утверждает Трепак, Партия регионов потратила около 2 миллиардов долларов на взятки как бывшим, так и нынешним высокопоставленным чиновникам. Речь идет о так называемой "черной бухгалтерии" Партии регионов с общими выплатами на указанную сумму. 

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