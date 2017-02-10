Сытник: совокупный предмет расследуемых НАБУ преступлений - 83 млрд грн

КИЕВ, 10 фев — РИА Новости Украина. Директор НАБУ Артем Сытник заявил, что Национальное антикоррупционное бюро Украины расследует 264 производства, совокупный предмет преступления составляет почти 83 млрд грн.

"На стадии досудебного расследования в НАБУ находится 264 производства, совокупный размер предмета преступления по которым составляет 82,9 млрд грн", — информировал он.

По словам Сытника, в процессе досудебных расследований были арестованы денежные средства в сумме 601,94 млн грн, 80,16 млн долларов США, 7,41 млн евро, 3170 фунтов.

Напомним, ранее НАБУ заявило, что благодаря их усилиям на протяжении 2016 года на счета государственных компаний удалось вернуть более 100 млн грн, а также помешать хищению более полумиллиарда гривен.