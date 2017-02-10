Сытник: Рада вряд ли примет закон о праве НАБУ на "прослушку"

КИЕВ, 10 фев — РИА Новости Украина. Директор Национального антикоррупционного бюро Украины Артем Сытник не думает, что Рада предоставит законодательное право НАБУ на автономное прослушивание. Об этом он сказал на брифинге в пятницу в Киеве.

"Что касается автономного прослушивания — не уверен, что это будет принято… есть ли у законопроекта шанс попасть в зал и быть проголосованным — не уверен", — сказал Сытник.

Вместе с тем директор НАБУ подчеркнул, что этот закон необходимо принять, и он все же надеется, что так и будет.

Ранее Сытник заявил, что во властных структурах нет желания и политической воли для предоставления Национальному антикоррупционному бюро Украины права на самостоятельное снятие информации с каналов связи.