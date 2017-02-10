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    Общество

    Сытник: Рада вряд ли примет закон о праве НАБУ на "прослушку"

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    Сытник не думает, что у законопроекта о прослушке есть шанс попасть в зал Рады и быть проголосованным, однако он считает, что закон необходимо принять.
    Директор Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) Артем Сытник. Архивное фото
    Украинское фото

    КИЕВ, 10 фев — РИА Новости Украина. Директор Национального антикоррупционного бюро Украины Артем Сытник не думает, что Рада предоставит законодательное право НАБУ на автономное прослушивание. Об этом он сказал на брифинге в пятницу в Киеве.

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    РИА Новости Украина Евгений Котенко
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    "Что касается автономного прослушивания — не уверен, что это будет принято… есть ли у законопроекта шанс попасть в зал и быть проголосованным — не уверен", — сказал Сытник.

    Вместе с тем директор НАБУ подчеркнул, что этот закон необходимо принять, и он все же надеется, что так и будет.

    Ранее Сытник заявил, что во властных структурах нет желания и политической воли для предоставления Национальному антикоррупционному бюро Украины права на самостоятельное снятие информации с каналов связи.

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