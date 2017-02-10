НАБУ скоро передаст в суд дело о хищениях, где фигурирует Онищенко - Сытник

КИЕВ, 10 фев — РИА Новости Украина. Глава Национального антикоррупционного бюро Артем Сытник сообщил, что НАБУ намерено вскоре передать в суд дело о хищении госимущества в особо крупных размерах, в котором фигурирует депутат Верховной Рады Александр Онищенко.

Против Онищенко ранее было возбуждено дело по статье "хищение госимущества в особо крупных размерах". По данным правоохранителей, с января 2013 года по январь 2016 года служебные лица ряда предприятий, в том числе компании "Укргаздобыча", при содействии Онищенко получали государственные средства путем продажи газа внутренней добычи по заниженной цене. Эти действия нанесли ущерб государству на сумму около 120,5 миллиона долларов. Позже Рада дала согласие на привлечение Онищенко к уголовной ответственности, его задержание и арест, но перед этим он покинул Украину. Депутат также подозревается в госизмене и подготовке дестабилизации ситуации в Украине.

"Первая часть дела будет передаваться в суд", — сказал Сытник на пресс-конференции в пятницу.

При этом он не назвал конкретные сроки.

"В понедельник первая часть этого дела… по этому делу планируется объявление об окончании (расследования — рад.). Соответственно (будет позволено — ред.) начать ознакомление фигурантов дела для последующей передачи в суд", — отметил Сытник.

Ранее власти обратились в Интерпол с просьбой объявить в розыск Онищенко. Также в Службе безопасности Украины заявили, что депутат якобы получил паспорт гражданина РФ и готовит "информационную атаку на Украину".