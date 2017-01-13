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Соглашение с Украиной о достройке Хмельницкой АЭС прекращено - МИД РФ

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Согласно официальному сообщению МИД РФ, соглашение между Россией и Украиной о сотрудничестве в строительстве энергоблоков №3 и 4 Хмельницкой АЭС, подписанное в Киеве 9 июня 2010 года, прекращено 12 мая 2016 года.
МИД РФ
RIA News Валерий Мельников | Перейти в фотобанк

КИЕВ, 13 янв — РИА Новости Украина. Межправительственное соглашение между Россией и Украиной о сотрудничестве в строительстве энергоблоков №3 и 4 Хмельницкой АЭС прекратило действовать, говорится в официальном сообщении МИД РФ, опубликованном на официальном портале правовой информации.

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Как сообщается, это соглашение, подписанное в Киеве 9 июня 2010 года, прекращено 12 мая 2016 года.

Киев в сентябре 2015 года денонсировал соглашение с Россией о постройке энергоблоков №3 и 4 Хмельницкой АЭС. При этом госкорпорация "Росатом" ранее неоднократно заявляла, что заинтересована в реализации этого проекта и выполнила все необходимые для этого действия.

Решение о сотрудничестве Украины и России в строительстве третьего и четвертого энергоблоков Хмельницкой АЭС было принято на встрече премьер-министров двух стран 30 апреля 2010 года в Сочи. По оценке "Росатома", работы должны были обойтись в 5-6 миллиардов долларов.

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