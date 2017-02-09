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    Взрыв произошел на АЭС во Франции, ранены пять человек - СМИ

    (обновлено: )2001

    КИЕВ, 9 фев — РИА Новости Украина. Французская энергетическая корпорация EdF подтвердила информацию о взрыве на АЭС "Фламанвиль" в департаменте Манш, передает агентство Рейтер.

    Взрыв в машинном зале АЭС "Фламанвиль" на северо-западе Франции прогремел утром в четверг. В результате инцидента легкие отравления получили пять человек. Работа одного из двух реакторов АЭС остановлена после взрыва.

    "Сегодня в 9.40 (10.40 по Киеву — Ред.) возгорание, которое привело к взрыву, произошло в машинном зале в первом энергоблоке АЭС "Фламанвиль", не в ядерной зоне", — приводит агентство коммюнике EdF. Там отмечается, что пожарные подтвердили отсутствие огня.

    "Энергоблок 1 был отключен от системы электроснабжения. В результате инцидента жертв нет", — также отмечается в коммюнике. Корпорация утверждает, что угрозы для окружающей среды нет.

    Как сообщили РИА Новости в префектуре департамента Манш, предварительная информация указывает, что взрыв произошел в результате короткого замыкания. Собеседник агентства подтвердил информацию, что раненых в результате взрыва нет, а несколько человек получили отравления.

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