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    Экономика

    Новая партия топлива американской Westinghouse поступила на Запорожскую АЭС

    (обновлено: )2501
    В "Энергоатоме" уточнили, что в декабре минувшего года на заводе-изготовителе очередная партия топлива была подвергнута тщательной проверке, после чего груз отправили в Украину.
    Запорожская АЭС
    Запорожская АЭС

    КИЕВ, 27 янв — РИА Новости Украина. Новая партия топлива американской Westinghouse поступила на Запорожскую АЭС, сообщает в пятницу пресс-служба "Энергоатома".

    Член Наблюдательного совета Института энергетических стратегий Юрий Корольчук
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Корольчук о Westinghouse на украинских АЭС: риски резко возрастают

    По данным оператора АЭС, на Запорожской атомной станции сейчас работают представители компании Westinghouse, которая является поставщиком свежего ядерного топлива для АЭС Украины.

    "В декабре 2016 года на заводе-изготовителе очередная партия топлива была подвергнута тщательной проверке, в ходе которой оценивалось качество изготовления каждого узла и всех кассет в целом. После проверки ценный груз отправили в Украину. В настоящее время топливо поступило на Запорожскую АЭС и представители компании Westinghouse передают очередную партию топлива специалистам отдела ядерной безопасности (ОЯБ)", — говорится в сообщении.

    По данным компании, на сегодняшний день Запорожская АЭС приняла уже четыре поставки этого топлива, а в процедуре транспортировки и приемки ядерного топлива задействовано большое количество специалистов различных подразделений станции.

    В "Энергоатоме" напомнили, что до конца года топливо компании Westinghouse (Швеция) планируется загрузить в активные зоны энергоблоков номер 1,3,4. В рамках диверсификации источников поставок ядерного топлива для атомных станций Украины, тепловыделяющие сборки Westinghouse уже эксплуатируются на энергоблоке номер 3 Южноукраинской АЭС и энергоблоке номер 5 Запорожской АЭС.

    Российская компания ТВЭЛ, входящая в структуру "Росатома", сейчас является основным поставщиком топлива для украинских АЭС. В рамках диверсификации источников поставок ядерного топлива в 2014 году Украина договорилась с Westinghouse о поставках американского ядерного топлива на некоторые блоки своих АЭС до 2020 года.

    Запорожская АЭС — крупнейший энергетический объект в Украине и в Европе с установленной мощностью 6 тысяч мегаватт. Первый энергоблок был введен в эксплуатацию в 1984 году, второй — в 1985 году, третий — в 1986 году, четвертый — в 1987 году, пятый — в 1989 году, шестой — в 1995 году. С 1984 года вклад Запорожской АЭС в энергетику страны вырос с 2% до 22%.

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