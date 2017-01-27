КИЕВ, 27 янв — РИА Новости Украина. Новая партия топлива американской Westinghouse поступила на Запорожскую АЭС, сообщает в пятницу пресс-служба "Энергоатома".

По данным оператора АЭС, на Запорожской атомной станции сейчас работают представители компании Westinghouse, которая является поставщиком свежего ядерного топлива для АЭС Украины.

"В декабре 2016 года на заводе-изготовителе очередная партия топлива была подвергнута тщательной проверке, в ходе которой оценивалось качество изготовления каждого узла и всех кассет в целом. После проверки ценный груз отправили в Украину. В настоящее время топливо поступило на Запорожскую АЭС и представители компании Westinghouse передают очередную партию топлива специалистам отдела ядерной безопасности (ОЯБ)", — говорится в сообщении.

По данным компании, на сегодняшний день Запорожская АЭС приняла уже четыре поставки этого топлива, а в процедуре транспортировки и приемки ядерного топлива задействовано большое количество специалистов различных подразделений станции.

В "Энергоатоме" напомнили, что до конца года топливо компании Westinghouse (Швеция) планируется загрузить в активные зоны энергоблоков номер 1,3,4. В рамках диверсификации источников поставок ядерного топлива для атомных станций Украины, тепловыделяющие сборки Westinghouse уже эксплуатируются на энергоблоке номер 3 Южноукраинской АЭС и энергоблоке номер 5 Запорожской АЭС.

Российская компания ТВЭЛ, входящая в структуру "Росатома", сейчас является основным поставщиком топлива для украинских АЭС. В рамках диверсификации источников поставок ядерного топлива в 2014 году Украина договорилась с Westinghouse о поставках американского ядерного топлива на некоторые блоки своих АЭС до 2020 года.

Запорожская АЭС — крупнейший энергетический объект в Украине и в Европе с установленной мощностью 6 тысяч мегаватт. Первый энергоблок был введен в эксплуатацию в 1984 году, второй — в 1985 году, третий — в 1986 году, четвертый — в 1987 году, пятый — в 1989 году, шестой — в 1995 году. С 1984 года вклад Запорожской АЭС в энергетику страны вырос с 2% до 22%.