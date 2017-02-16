"После 20 февраля будет договорняк". Золотарев о конце блокады Донбасса

РИА Новости Украина

Торговая блокада неподконтрольных Киеву территорий Донбасса, вероятно, будет снята на следующей неделе, считает руководитель аналитического центра "Третий сектор" Андрей Золотарев.

Ранее бывшие участники военной операции в Донбассе, в числе которых депутаты Верховной Рады, заблокировали движение по грузовой железнодорожной линии Луганск-Лисичанск — Попасная около населенного пункта Золотое на подконтрольной Киеву территории Луганской области, выступая против торговли с самопровозглашенными ДНР и ЛНР.

В начале февраля радикалы заявили, что также перекрыли железнодорожный переезд вблизи Бахмута. По обоим фактам прокуратурой возбуждены уголовные дела. В минувшую пятницу радикалы заявили, что заблокировали участок железной дороги Ясиноватая-Константиновка в Донецкой области.

"Судя по всему, вопрос блокады будет снят после 20 февраля (в эти дни украинцы проводят памятные мероприятия в честь погибших участников акций протеста в 2014 году – ред.). Вопрос будет снять традиционным методом в украинской политике – договорняком. Одни заработают политические баллы и, возможно, какие-то финансовые вливания, компенсацию за потраченное время и усилия. Другие избавятся от головной боли", — сказал Золотарев в среду РИА Новости.

По его мнению, силовой вариант разгона участников торговой блокады Донбасса маловероятен.

"Пойти на какие-то силовые методы для власти чревато репутационными издержками, поэтому, я думаю, власть на это не пойдет", — добавил аналитик.

Ранее власти Киева заявили об угрозе работы украинских теплоэлектростанций, так как из неподконтрольных Киеву районов Донбасса на Украину не поставляется антрацитовый уголь.

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По данным премьера Украины Владимира Гройсмана, девять миллионов тонн антрацита из 24 миллионов тонн, потребляемых на украинских ТЭС за год, завозятся из неподконтрольного Киеву Донбасса. Также Гройсман назвал блокаду поставок угля из Донбасса в разгар отопительного сезона недопустимой и призвал "разграничить борьбу с контрабандой и борьбу с украинским народом".

Правительство Украины в среду приняло решение о введении чрезвычайных мер в энергетике в связи с блокадой поставок угля с Донбасса.