Участники блокады Донбасса заявили о подготовке МВД силового разгона

КИЕВ, 16 фев — РИА Новости Украина. Участники блокирования железнодорожного сообщения в Донбассе заявили, что МВД планирует силой разогнать их, и призвали владельцев зарегистрированного оружия присоединиться к ним, сообщается в четверг на странице штаба блокады в Facebook.

Как они утверждают, руководство МВД распространяет через СМИ сообщения с угрозами вооруженного разгона блокирующих железнодорожное сообщение в Донбассе.

"Штаб заявляет о том, что угрозы вооруженного штурма редутов "Богдан", "Запорожье", "16 добровольческого батальона", которые распространяются руководством МВД через СМИ, никак не повлияют на решения украинских патриотов прекратить торговлю на крови и финансирование терроризма", — говорится в сообщении штаба.

Участники блокады призвали "защитить невооруженных волонтеров, общественных активистов и других участников блокады". Они также заявили, что блокада будет продолжаться.

В конце января экс-бойцов АТО, в числе которых депутаты Верховной Рады, заблокировали на ряде участков грузовое железнодорожное сообщение с неподконтрольной Киеву территорией Донбасса. Они заявили, что, по их мнению, любая торговля с самопровозглашенными республиками является незаконной, а все осуществляемые товарные перевозки являются контрабандой.

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Блокада привела к перебоям с поставками угля антрацитовой группы, который добывается на неподконтрольных Киеву территориях Донбасса. В связи с этим власти Украины были вынуждены ввести чрезвычайные меры в энергетике с целью экономии ресурсов.