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    Захарченко: Мы с блокадой как-нибудь справимся, а Украина - нет

    Тема:

    Блокада Донбасса и ЧП в энергетике (356)

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    По словам главы самопровозглашенной ДНР Александра Захарченко, Киев через пару недель "может забыть об отоплении и энергетике" в случае продолжения торговой блокады Донбасса.
    Глава ДНР Александр Захарченко. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 16 фев — РИА Новости Украина. Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Александр Захарченко заявил, что Донбасс справится с блокадой, организованной экс-бойцами АТО, но через пару недель Киев "может забыть об отоплении и энергетике".

    "Мы с блокадой как-нибудь справимся. Украина с блокадой не справится… Еще пару недель такой блокады, и Украина может потом забыть про отопление и энергетику в общем", — сказал Захарченко.

    Правительство Украины в среду на внеочередном заседании приняло решение о введении чрезвычайных мер в энергетике на месяц в связи с блокадой поставок угля из Донбасса. Согласно решению правительства, в случае необходимости будут применяться веерные отключения. Дефицит антрацита, который используется на украинских энергогенерирующих станциях, возник после начала блокады радикалами грузового железнодорожного сообщения с неподконтрольными Киеву районами Донецкой и Луганской областей.

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    Ранее власти заявили об угрозе работе теплоэлектростанций, так как из неподконтрольных Киеву районов Донбасса в Украину не поставляется антрацитовый уголь. По данным премьера Владимира Гройсмана, 9 миллионов тонн антрацита из 24 миллионов тонн, потребляемых на украинских ТЭС за год, завозятся из неподконтрольного Киеву Донбасса. Также Гройсман назвал блокаду поставок угля из Донбасса в разгар отопительного сезона недопустимой и призвал "разграничить борьбу с контрабандой и борьбу с украинским народом".

    Президент Петр Порошенко заявил, что блокада торговли с Донбассом приведет к потере страной до 2 миллиардов долларов валютной выручки, что скажется на курсе гривны.

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