После Мюнхена. ЛДНР поставили ультиматумы Украине и ОБСЕ

"ЛуганскИнформЦентр"

Александр Белокобыльский, для РИА Новости Украина



Добрый следователь, злой следователь

За спиной глав непризнанных ЛНР и ДНР Игоря Плотницкого и Александра Захарченко было три флага. Во время их пресс-конференции в Луганске 17 февраля между знаменами Луганска и Донецка возвышался флаг Российской Федерации.

Мероприятие состояло фактически из двух частей. Совместную пресс-конференцию устроили, чтобы презентовать "программу гуманитарной помощи и экологической безопасности"

жителям подконтрольной Украине территории. А затем после небольшого перерыва в том же зале и с той же прессой началась встреча Плотницкого и Захарченко с первым заместителем специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ в Донбассе Александром Хугом.

Режиссура была на уровне. Глава ЛНР Плотницкий – в номенклатурном костюме, рядом Александр Захарченко в хаки и тельняшке. Роли между ними на протяжение обеих "частей марлезонского балета" были распределены соответственно. Плотницкий – "добрый следователь", Захарченко – "злой следователь".

Плотницкий говорил все больше о "конструктивных предложениях" и затем мягко упрекал ОБСЕ в необъективности. Захарченко же выступал "в нападении": говорил про "освобождение оккупированной (Украиной – Ред.) части Донбасса", о том, что никакого отвода тяжелых вооружений не будет, пока ВСУ "вприпрыжечку" не отойдут первыми.

Плотницкий, в соответствии с ролью, называл в третьем лице Захарченко "Александром Владимировичем", а тот Плотницкого – "Игорем", "коллегой и другом".

Было похоже, что главе ДНР отведена ведущая роль, хотя дело было в Луганске. В конце встречи с Хугом Плотницкий именно у Захарченко спросил: "Разрешите еще два слова?" – и получил в ответ кивок и приглашающий жест.

"ЛуганскИнформЦентр" Захарченко и Плотницкий подписали "программу гуманитарной помощи жителям Украины".

В ходе пресс-конференции и Плотницкий, и Захарченко заверили, что никаких противоречий между ЛНР и ДНР нет. Видимо, так и есть – но на условиях первенства Донецка. Примечательно, что даже слова Плотницкого ("у нас не существует никаких проблем, которые нам нарисовывают") многие информагентства вложили в уста Захарченко.

"Приезжайте лечиться и учиться"

Под маркой того, что подконтрольные правительству территории в ЛДНР "не считают потерянными", лидеры Отдельных районов Луганской и Донецкой областей обещают заботу тамошним жителям.

В качестве гуманитарной помощи, объяснил Плотницкий, предлагается возможность воспользоваться медицинскими услугами в ЛДНР, которые "оказываются либо бесплатно, либо гораздо дешевле, чем в Украине". А молодежь зовут в вузы Луганска и Донецка, где тоже гораздо легче попасть на бюджетную форму обучения. Больше того, сказал глава ЛНР, такими услугами уже пользуются жители Украины.

"По данным за 2016 год, в лечебных учреждениях ДНР проходили лечение порядка 17 тысяч человек которые либо являются жителями оккупированных территорий (так в ЛДНР называют подконтрольные Украине районы Луганской и Донецкой областей – Ред.), либо вообще Харьковской, Днепропетровской и так далее областей. Порядка 1000 студентов находятся с территорий временно оккупированных, плюс – из Тернополя, из Харькова, из Киева даже", – добавил Захарченко.

Помимо этого Игорь Плотницкий позвал всех присоединиться к празднованию "запрещенных" в Украине праздников: "Мы приглашаем всех наших жителей: у вас нет праздников 23 февраля, у вас нет праздника 9 мая – приезжайте к нам. Вы сможете вместе с нами отпраздновать те давние праздники, которые исторически сложились на нашей земле, в Русском мире, которые вы вместе с нами праздновали всю свою жизнь".

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Если "гуманитарные программы" – это больше пропагандистский ход, то с "экологической безопасностью" не все так просто. Глава ЛНР Плотницкий сказал, о чем речь, лишь в общих чертах: "Это вредные предприятия, которые находятся на оккупированных территориях. Существование этих предприятий является угрозой жителям. Мы будем требовать, чтобы допускали наших специалистов на эти предприятия. Список предприятий мы можем чуть дальше вам опубликовать.

Список был опубликован в "Совместном заявлении".

"Мы настаиваем на возможности инспектирования силами МЧС ДНР и ЛНР и нашими гуманитарными организациями водоотливных комплексов действующих и закрытых шахт, Попаснянского водоканала, Лисичанского нефтеперерабатывающего завода, предприятий "Заря" (Рубежное) и "Азот" (Северодонецк), КП "Вода Донбасса", фильтровальных станций, складов с хлором, Авдеевского коксохимического завода, "Азовсталь", Константиновского государственного химического завода, Дзержинского фенольного завода", – сказано в документе.

Помимо этого Захарченко с Плотницким потребовали "обеспечить возможность мониторинга объектов инженерной инфраструктуры (энерго-, водо- и газоснабжение), находящихся на подконтрольной Украине части территории Донбасса, повреждение которых может создать проблемы для граждан ДНР и ЛНР". А для этого – на свободном доступе туда "гуманитарных организаций ДНР и ЛНР, а также рекомендованных нами международных организаций".

От украинских официальных лиц пока что комментариев по этому поводу нет. Но вполне понятно, что требования эти вряд ли будут выполнены украинской стороной. Складывается впечатление, что документ для того и готовился, чтобы Украина отвергла его, продемонстрировав "отсутствие доброй воли".

"ЛуганскИнформЦентр" Главы ЛНР и ДНР наградили участников "Дебальцевской операции" 2015 года, которая проведена после второго "Минска"

"Абсолютно незапланированная" встреча

Фактически "второй серией" пресс-конференции стала публичная встреча Плотницкого и Захарченко с первым замом главы СММ ОБСЕ в Донбассе Александром Хугом.

Глава ДНР отметил, что его участие – "абсолютно незапланированное".

– Господин Плотницкий, господин Захарченко. Я очень рад, что вы приняли мое приглашение встретиться и обсудить вопросы…, – начал Александр Хуг.

– Прошу прощения, – перебил его Захарченко. – Я принял приглашение Игоря Плотницкого – моего друга и коллеги. Не ваше.

– Это приглашение всегда в силе для вас, господин Захарченко, – ловко вышел из положения швейцарский юрист.

И Плотницкий, и Захарченко подчеркивали, что ЛНР и ДНР "все взятые на себя обязательства выполняют в полном объеме. Зачастую еще до того, как Вооруженные силы Украины начинают их выполнять". Хотя буквально перед этим, в конце пресс-конференции они награждали участников "Дебальцевской операции". Как известно, этот крупнейший в Донбассе ж/д узел был занят войсками ДНР и ЛНР 17 февраля 2015 года. Уже после начала перемирия, объявленного в ходе Второго Минска (15 февраля).

Главы ЛДНР упрекали Александра Хуга в том, что ОБСЕ не замечает тяжелых вооружений, которые не отвели от линии разграничения украинские военные. А также в том, что якобы наблюдатели не фиксируют огонь со стороны ВСУ. Тот отвечал, что "все те, кто подписали Минские соглашение, – включая вас двоих, – должны сделать все, чтобы это вооружение исчезли с линии разграничения".

– Господин Хуг, я прошу прощения, – перебил Захарченко. – Мы должны сделать следующее: мы должны обеспечить безопасность нашим государствам, нашим жителям. И больше мы никому ничего не должны.

Зал ответил громкими аплодисментами.

Представитель ОБСЕ напомнил, что с 29 января по 9 февраля СММ зафиксировала 50 жертв среди гражданского населения по обе стороны линии разграничения. Глава ДНР парировал.

"Когда я расстреливаю свой собственный дом в Красном Лимане или в Артемовске дом своих родителей, – я стреляю в свой дом. А тот, кто пришел ко мне со Львова, с Днепропетровска, с Киева, – он что в Артемовске стреляет в мой дом, что в Донецке. И в отличие от всех остальных моральное право защищать свою семью, свою жену, своих детей, своих соседей у меня есть", – отметил Захарченко.

Игра по новым правилам?

– Теперь будем играть по нашим правилам, – сказал Александр Захарченко.

Он имел в виду, что ЛДНР будет отводить тяжелые вооружения только после того, как убедятся в таком отводе с украинской стороны. А "на каждый удар ВСУ мы будем отвечать таким же ударом", добавил Игорь Плотницкий.

В то же время "новые правила" этим не ограничиваются, очевидно. Комментируя свою программу "гуманитарной помощи и экологической безопасности" в конце пресс-конференции, глава ДНР выразил уверенность, что эта инициатива вызовет резонанс.

"Я думаю, что и мировые лидеры, и особенно Европа задумается об этой вещи. И, я думаю, в ближайшие часы там начнется тяжелая умственная работа, которая позволит дня через 4 что-нибудь решить", – сказал Захарченко.

"ЛуганскИнформЦентр" Встреча с Александром Хугом началась в том же зале вскоре после пресс-конференции.

Но "тяжелая умственная работа" к тому моменту уже началась.

Ультиматумы по доступу ЛДНР к инфраструктуре на подконтрольной правительству и по части отвода вооружений к ВСУ (вместе с требованием "объективных отчетов" от ОБСЕ) были поставлены накануне признания Россией документов, выданных ЛНР и ДНР.

И все эти события не случайно совпали с Мюнхенской конференцией по безопасности, которая проходила с пятницы по воскресенье и в ходе которой состоялась очередная встреча в "Нормандском формате".

На фоне Мюнхена

Новость о признании Россией документов, выданных ЛДНР пришла в Мюнхен в момент, когда уже заканчивалась встреча министров иностранных дел "нормандской четверки".

"Господин Лавров назвал представителей нелегальных, нелегитимных образований полномочными представителями, и, к сожалению, встреча состоялась раньше, чем мы получили информацию об указе президента России. Тогда я, конечно, совсем по-другому отреагировал не только на это высказывание, а и на то, что делается. Поскольку это логика сознательной эскалации", – заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин "Подробностям".

Прорыва на этой встрече не произошло: стороны договорились встретиться в марте, а пока – выполнять Минские соглашения, отводить тяжелые вооружения и соблюдать режим прекращения огня. Также Украину призвали прекратить блокаду ЛДНР.

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Словом, пока что никаких новых предсказанных Александром Захарченко решений от мировых лидеров не принято. Но вот на следующую, мартовскую встречу "нормандской четверки", о которой договорились в Мюнхене, события конца прошлой недели точно повлияют.