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    Блокада Донбасса. Комментарий Семенченко об инициативе Гройсмана

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    Блокада Донбасса и ЧП в энергетике (461)

    (обновлено: )52531
    Народный депутат Семен Семенченко считает, что блокада Донбасса началась в результате бездействия власти. По его мнению, за три года правительство ничего не сделало ни для энергонезависимости от РФ, ни для освобождения пленных.
    NewsOne/Youtube

    Ранее премьер-министр Украины Владимир Гройсман предложил всем, кто причастен к блокаде Донбасса, собраться и найти общее решение проблемы.

    "Призываю всех, кто действительно заинтересован в решении этого комплекса проблем, – к профессиональному обсуждению и совместной работе. Правительство готово стать площадкой для такой работы", — написал Гройсман на своей странице в Facebook.

    Этого не делал даже Янукович. Комментарий Семенченко о стычках под АП. Видео
    NewsOne/Youtube
    "Этого не делал даже Янукович". Комментарий Семенченко о стычках под АП

    "Представители авторитетных общественных организаций сформулировали свою позицию по решению вопросов, связанных с так называемой "угольной блокадой". Могу соглашаться или не соглашаться с конкретными оценками или рекомендациями, сформулированными в этом заявлении, но не могу не согласиться с принципиальной позицией – нужно нам всем определить четкую государственную политику как в сфере энергетики, так и в вопросах оккупированных территорий. Только тогда можно избежать спекуляций и злоупотреблений в этой сфере", — отметил премьер.

    В конце декабря 2016 года бывшие бойцы АТО в Донбассе, в числе которых депутаты Верховной Рады, заблокировали движение по грузовой железнодорожной линии Луганск — Лисичанск — Попасная около населенного пункта Золотое на подконтрольной Киеву территории Луганской области, выступая против торговли с самопровозглашенными ДНР и ЛНР. Блокада привела к перебоям с поставками угля антрацитовой группы, который добывается на неподконтрольных Киеву территориях Донбасса. В связи с этим власти были вынуждены ввести чрезвычайные меры в энергетике с целью экономии ресурсов

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