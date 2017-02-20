Блокада Донбасса. Комментарий Семенченко об инициативе Гройсмана

Ранее премьер-министр Украины Владимир Гройсман предложил всем, кто причастен к блокаде Донбасса, собраться и найти общее решение проблемы.

"Призываю всех, кто действительно заинтересован в решении этого комплекса проблем, – к профессиональному обсуждению и совместной работе. Правительство готово стать площадкой для такой работы", — написал Гройсман на своей странице в Facebook.

"Представители авторитетных общественных организаций сформулировали свою позицию по решению вопросов, связанных с так называемой "угольной блокадой". Могу соглашаться или не соглашаться с конкретными оценками или рекомендациями, сформулированными в этом заявлении, но не могу не согласиться с принципиальной позицией – нужно нам всем определить четкую государственную политику как в сфере энергетики, так и в вопросах оккупированных территорий. Только тогда можно избежать спекуляций и злоупотреблений в этой сфере", — отметил премьер.

В конце декабря 2016 года бывшие бойцы АТО в Донбассе, в числе которых депутаты Верховной Рады, заблокировали движение по грузовой железнодорожной линии Луганск — Лисичанск — Попасная около населенного пункта Золотое на подконтрольной Киеву территории Луганской области, выступая против торговли с самопровозглашенными ДНР и ЛНР. Блокада привела к перебоям с поставками угля антрацитовой группы, который добывается на неподконтрольных Киеву территориях Донбасса. В связи с этим власти были вынуждены ввести чрезвычайные меры в энергетике с целью экономии ресурсов