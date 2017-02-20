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    Киев

    Сторонники блокады Донбасса проведут новое вече на Майдане

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    Годовщина Майдана: митинги и столкновения (77)

    (обновлено: )13720
    Как сообщается на странице "Штаба блокады торговли с оккупантами" в Facebook, акция протеста по блокаде торговли Украины с Россией запланирована на 19.00 в понедельник.
    Мероприятия на Майдане в Киеве. Архивное фото
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 20 фев — РИА Новости Украина. Вече сторонников блокады торговли с РФ состоится состоится в понедельник вечером на Майдане Незалежности в Киеве.

    Нардепу Егору Соболеву разбили нос под АП. Видео
    NewsOne/Youtube
    Нардепу Егору Соболеву разбили нос под АП

    Как сообщается на странице "Штаба блокады торговли с оккупантами" в Facebook, мероприятие запланировано на 19.00.

    Накануне несколько сотен человек митинговали в поддержку торговой блокады Донбасса в центре Киева. Демонстранты пытались установить палатки возле здания Администрации президента Украины. Полиция препятствовала им, в результате между силовиками и демонстрантами произошли несколько потасовок. В ходе потасовок народному депутату фракции "Самопомич" Егору Соболеву разбили нос.

    Позднее в полиции сообщили о шести пострадавших в ходе столкновений.

    Читайте также: Новый Майдан, демоверсия: соцсети о столкновениях в Киеве

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