Сторонники блокады Донбасса проведут новое вече на Майдане

КИЕВ, 20 фев — РИА Новости Украина. Вече сторонников блокады торговли с РФ состоится состоится в понедельник вечером на Майдане Незалежности в Киеве.

Как сообщается на странице "Штаба блокады торговли с оккупантами" в Facebook, мероприятие запланировано на 19.00.

Накануне несколько сотен человек митинговали в поддержку торговой блокады Донбасса в центре Киева. Демонстранты пытались установить палатки возле здания Администрации президента Украины. Полиция препятствовала им, в результате между силовиками и демонстрантами произошли несколько потасовок. В ходе потасовок народному депутату фракции "Самопомич" Егору Соболеву разбили нос.

Позднее в полиции сообщили о шести пострадавших в ходе столкновений.

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