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    В центре Киева около 500 сторонников блокады Донбасса провели митинг

    Тема:

    Блокада Донбасса и ЧП в энергетике (462)

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    Полтысячи активистов завершили митинг на Майдане Незалежности. Он продлился около часа. Организаторы митинга призвали присутствующих присоединиться к блокаде железнодорожных путей на линии разграничения в Донбассе.
    Митинг на Майдане в поддержку торговой блокады Донбасса
    ukranews.com

    КИЕВ, 20 фев — РИА Новости Украина. Акция сторонников торговой блокады Донбасса прошла вечером в понедельник на Майдане в Киеве, в митинге участвовали около полутысячи человек, сообщает издание "Украинские новости".

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    В конце января группа бывших бойцов АТО, в числе которых депутаты Верховной Рады, заблокировала на ряде участков грузовое железнодорожное сообщение с неподконтрольной Киеву территорией Донбасса. Блокада привела к перебоям с поставками угля антрацитовой группы, который добывается на неподконтрольных Киеву территориях Донбасса. В связи с этим власти Украины были вынуждены ввести чрезвычайные меры в энергетике с целью экономии ресурсов.

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    "Полтысячи активистов завершили митинг на Майдане Незалежности в Киеве", — говорится в сообщении издания. Указывается, что акция продлилась около часа, организаторы митинга призвали присутствующих присоединиться к блокаде железнодорожных путей на линии разграничения в Донбассе и просили перечислить деньги им на банковскую карту.

    Согласно сообщению, перед протестующими выступили депутаты Верховной Рады от "Самопомичи" Егор Соболев и Семен Семенченко, а также внефракционный депутат Владимир Парасюк. Митинг обошелся без конфликтов и драк, отмечает издание.

    В воскресенье в ходе потасовок сторонников торговой блокады с правоохранителями в центре Киева шесть человек были задержаны и шесть пострадали. В понедельник вечером в центре Киева прошла новая акция протеста.

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