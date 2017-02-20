БПП призывает нардепов прекратить блокаду Донбасса

КИЕВ, 20 фев — РИА Новости Украина. "Блок Петра Порошенко" (БПП) призывает депутатов Верховной Рады прекратить блокирование железнодорожного сообщения в Донбассе, что привело к перебоям в поставках угля с неподконтрольных Киеву территорий, сообщил в понедельник глава фракции Игорь Грынив.

"Фракция БПП призывает народных депутатов прекратить незаконное блокирование железнодорожного сообщения на Донбассе. Демократия — это сила закона, а не закон силы. Депутатский мандат дает право на принятие законов, а не на безнаказанное хулиганство и избиение полиции или блокировку железных дорог. К сожалению, мы видим, что на первый план выходит не забота о судьбе общества и будущем государства, а жажда власти некоторых из политиков. Эти политические амбиции, желание любой ценой повысить свой личный рейтинг за счет интересов миллионов граждан Украины, могут слишком дорого стоить государству", — заявил Грынив на заседании согласительного совета лидеров парламентских фракций.

По его словам, БПП настаивает, чтобы на текущей пленарной неделе парламент уделил особое внимание блоку вопросов топливно-энергетического комплекса, а также оперативной гуманитарной помощи и правоохранительной деятельности.

Ранее заместитель министра Украины по делам временно оккупированных территорий Георгий Тука заявил, что торговая блокада Донбасса приведет к тому, что без работы останутся около полумиллиона украинских граждан.

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В конце декабря 2016 года бывшие участники военной операции в Донбассе, в числе которых депутаты Верховной Рады, заблокировали движение по грузовой железнодорожной линии Луганск — Лисичанск — Попасная около населенного пункта Золотое на подконтрольной Киеву территории Луганской области, выступая против торговли с самопровозглашенными ДНР и ЛНР. Блокада привела к перебоям с поставками угля антрацитовой группы, который добывается на неподконтрольных Киеву территориях Донбасса. В связи с этим власти были вынуждены ввести чрезвычайные меры в энергетике с целью экономии ресурсов.