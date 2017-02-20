Соцсети: "мирный план" Артеменко может спровоцировать войну

Тимур Громов, РИА Новости Украина

Украина опять попала в эпицентр международного скандала. И опять не без помощи отечественных парламентариев.

По информации The New York Times, за неделю до ухода с поста советника президента США по нацбезопасности Майкл Флинн получил план по снятию санкций с России, составленный приближенными к Дональду Трампу Майклом Коэном и Феликсом Сатером, а также украинским депутатом Андреем Артеменко.

По информации издания, среди пунктов этого плана – "вывод российских сил из восточной части Украины", а также проведение референдума в Украине о возможности передачи Крыма в аренду России на срок от 50 до 100 лет.

Лидер Радикальной партии Украины Олег Ляшко намерен инициировать исключение из своей фракции депутата Андрея Артеменко, а также громко заявил о том, что ни он, ни партия эту позицию не поддерживают.

Скриншот с сайта Facebook Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook Скриншот с сайта Facebook