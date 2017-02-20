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    Аналитика и комментарии

    Соцсети: "мирный план" Артеменко может спровоцировать войну

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    План Артеменко. "Коррупция Порошенко" и санкции против РФ (14)

    (обновлено: )14910
    Пакет предложений для президента США по отмене антироссийских санкций, одним из инициаторов которого стал нардеп от РПЛ Андрей Артеменко, стал поводом для невероятно бурного обсуждения в соцсетях. Что же пишут о нем украинцы?
    Народный депутат Андрей Артеменко
    скриншот видео канала "112 Украина"

    Тимур Громов, РИА Новости Украина

    Украина опять попала в эпицентр международного скандала. И опять не без помощи отечественных парламентариев.

    Андрей Артеменко. Архивное фото
    Андрей Артеменко/Facebook
    The New York Times: детективная история вокруг скандального "плана Артеменко"

    По информации The New York Times, за неделю до ухода с поста советника президента США по нацбезопасности Майкл Флинн получил план по снятию санкций с России, составленный приближенными к Дональду Трампу Майклом Коэном и Феликсом Сатером, а также украинским депутатом Андреем Артеменко.

    По информации издания, среди пунктов этого плана – "вывод российских сил из восточной части Украины", а также проведение референдума в Украине о возможности передачи Крыма в аренду России на срок от 50 до 100 лет. 

    Лидер Радикальной партии Украины Олег Ляшко намерен инициировать исключение из своей фракции депутата Андрея Артеменко, а также громко заявил о том, что ни он, ни партия эту позицию не поддерживают. 

    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook

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