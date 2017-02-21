Годовщина Майдана: будет ли обострение? Опрос экспертов

Анна Лаба, РИА Новости Украина

В столице Украины продолжаются массовые акции, приуроченные к трехлетней годовщине трагических событий во время Революции достоинства. 19 февраля сторонники торговой блокады Донбасса устроили потасовку с полицией, пытаясь пронести палатки к зданию Администрации президента Украины. Среди протестующих были депутаты Верховной Рады от фракции "Самопомич" Семен Семенченко и Сергей Соболев. Как заявил Семен Семенченко, уже разработан план по разгону участников блокады, он намечен на 23 февраля. В таком случае, по словам нардепа, активисты перекроют Администрацию президента.

Днем 20 февраля в траурной манифестации в центре Киева, по подсчетам правоохранителей, приняло участие не более 1 тысячи человек. На вечер продолжение акций. Радикально настроенные силы, именующие себя "Украинская Революция", планируют собрать под Администрацией президента тысячи украинцев и выдвинуть ультиматум власти. Кроме того, радикальные силы, снова потребуют от властей на законодательном уровне прекратить торговлю с неподконтрольными Киеву территориями Луганской и Донецкой областей.

22 февраля сразу три партии — "Свобода", "Правый сектор" и "Нацкорпус" — собираются провести митинг в центре столицы. В будущем они не исключают и создания политического альянса.

Порядок в столице продолжают поддерживать более 6 тыс. силовиков, среди которых несколько тысяч нацгвардейцев. Усиленный полицейский патруль дежурит на Крещатике, Институтской и Банковой. В особом порядке охраняются здания Администрации президента и Верховной Рады.

Правоохранители контролируют

Политический эксперт Михаил Павлив считает, что не стоит ожидать обострения ситуации и повторения событий трехлетней давности.

"Во-первых, правоохранители полностью контролируют ситуацию. Во-вторых, митингующие, протестующие пока еще, что называется, не перешли грань — мы там точно еще не видим ни коктейлей Молотова, ни цепей, которыми бьют внутренние войска, а теперь Нацгвардию. Пока ничего этого не было, и дай бог, что и не будет", — сказал Михаил Павлив.

По его мнению, с высокой долей вероятности в течение ближайшей недели — в начале марта произойдет деблокада на Донбассе, а попытки протестных акций в Киеве постепенно сойдут на нет.

"Пока это немножко другая история. Если в 2013 году было очень легко сформировать образ, который вызвал мгновенную реакцию у обывателя — "побили студентов", то здесь противостояние происходит с двух сторон между людьми в форме. Поддержка у протестующих может быть, но она точно не будет такой галопирующей, взрывной, как это было в 2013 году, даже если будут какие-то эксцессы со стороны правоохранителей. Если, не дай бог, состоятся какие-то провокации, вплоть до вооруженных, то на сегодняшний день наши правоохранители способны нейтрализовать эти проблемы", — считает Павлив.

Власть на пороховой бочке

Аналогичный прогноз о скором затухании протестов в Киеве озвучил и политолог Руслан Бортник. Однако он усматривает большие риски террористической эскалации событий.

"Наиболее вероятный сценарий — это выдавливание участников блокады, фактически разгон, но не очень силовой. После 23 февраля стоит ожидать деблокады Донбасса и спадения общественных протестных акций, которые проходят в стране. Но очень вероятны риски эксцессов: какого-то силового эксцесса, метания гранат — террористической эскалации. Если это случится, тогда, действительно, в Украине могут начаться события, в чем-то схожие с новым майданом", - сказал Руслан Бортник.

По словам эксперта, пороховой бочкой для нынешней украинской власти является ее крайняя непопулярность в обществе.

"Антирейтинги в 80-90% создают основу для того, что любой общественный протест, будь то протест против повышения цен на хлеб, или по случаю годовщины Майдана, может достаточно быстро превратиться в массовые социальные протесты с попытками свержения власти. Любая сила, начиная от "Правого сектора", заканчивая какими-нибудь "Нарниями", "Рогами и копытами" — чем угодно, сегодня способна стать тараном для власти, если ей удастся вызвать эмоциональную реакцию у общества и поставить реальную цель", — полагает эксперт.

При этом он не исключает возможности нового Майдана в стране.

"Не стоит ждать карнавала — можно ожидать более жесткого и более силового, милитаризированного давления на власть. У власти же только номинально есть силы противостоять подобному сценарию, поскольку власть сегодня — колосс на глиняных ногах. По факту эту власть готово защищать меньшее количество силовиков, чем даже было при Януковиче. Номинально военных, полицейских много, реально же уровень их лояльности к власти минимален", — подытожил Бортник.

Власть испытывает животный страх

По мнению политолога Андрея Золотарева, нынешние акции радикалов в Киеве — не более чем демонстрация силы, поскольку не стоит преувеличивать субъектность украинских праворадикалов.

"Сами по себе украинские буйные правые опасности не представляют. Сейчас радикалов безусловно финансируют, но в другом режиме. Поскольку те, кто это делают, прекрасно понимают, что случись что, и если радикалы даже зайдут на Банковую и на Грушевского, они от этого не приобретут легитимность", — сказал Андрей Золотарев.

Отвечая на вопрос, как будет действовать власть в случае эскалации ситуации во время массовых акций в центре столицы, политолог подчеркнул, что Порошенко пойдет на самый жесткий вариант разгона протестующих.

"Власть боится, и это животный страх. Это мы видим по центру Киева, превращенному в зверинец. Зная Петра Алексеевича, я могу сказать одно: Виктор Федорович может оказаться по сравнению с ним большим гуманистом и демократом. Порошенко ни перед чем не остановится, если для него запахнет жареным. И если Янукович "обошелся" в небесную сотню, то тут как бы счет на тысячи не пошел", - считает Золотарев.