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    Факельное шествие на Майдане Незалежности в память Героев Небесной сотни

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    Годовщина Майдана: митинги и столкновения (89)

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    В центре Киева прошла акция памяти Героев Небесной сотни "Зажги огонь памяти". Несколько сотен человек прошли по Майдану с зажженными факелами и свечами к месту гибели героев.
    Канал Ruptly TV на Youtube

    Видео акции размещено в интернете на канале Ruptly TV.

    В Киеве 18-22 февраля проходят массовые акции, приуроченные к памятным дням по погибшим на Майдане в 2014 году, организаторы заявили участие в мероприятиях 196 тысяч человек.

    Смотрите также: "Зажги огонь памяти". Киев вспоминает погибших на Майдане

    Напомним, 20 февраля 2014 погибло наибольшее количество активистов Евромайдана. В общей сложности революционные события зимы 2013-2014 года унесли жизни более ста активистов Майдана. 21 февраля 2014 года официальная власть Украины юридически признала жертвами погибших митингующих Майдана.

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