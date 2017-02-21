В Тернополе прошла акция "Остановим властный геноцид украинского народа"

Требования и причины проведения акции протеста "Остановим властный геноцид украинского народа" сообщила председатель профсоюза предпринимателей "Защита справедливости" Наталия Шоломейчук.

Предпринимателей возмущает то, что за рабочее место они должны платить налог 1000 грн.

"Нас наказывают за то, что мы даем рабочие места, — заявляет предприниматель Владимир Суль. – Потому что им не хватает денег в пенсионном фонде. А где делись деньги оттуда?"

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Люди требовали от власти снижения тарифов, отменить штрафы в 320 тыс. грн и не допустить поднятия пенсионного возраста.

Видео размещено в интернете на канале Oksana Buchko на Youtube.