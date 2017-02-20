Турчинов: памятью погибших на Майдане нельзя прикрывать экстремизм

КИЕВ, 20 фев — РИА Новости Украина. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов призвал не прикрывать политическую конъюнктуру и экстремизм памятью погибших на Майдане в 2014 году.

"Сегодня День памяти. Памяти Героев Небесной Сотни… Важно, чтобы памятью Героев не прикрывали политическую конъюнктуру и экстремизм, бездействие и предательство. Герои Небесной Сотни отдали свои жизни, чтобы Украина жила и была независимой, демократической и европейской", — говорится в его обращении в понедельник на сайте СНБО.

Накануне проходили памятные акции в центре Киева по погибших на Майдане в ходе столкновений в 2014 году. Также в воскресенье несколько сотен человек проводили митинг в поддержку торговой блокады с Донбассом. Демонстранты пытались установить палатки возле здания Администрации президента Украины. Полиция препятствовала им, в результате чего между силовиками и демонстрантами произошло несколько потасовок.