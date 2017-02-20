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    Политика

    Турчинов: памятью погибших на Майдане нельзя прикрывать экстремизм

    Тема:

    Годовщина Майдана: митинги и столкновения (87)

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    По словам секретаря Совета национальной безопасности и обороны Александра Турчинова, важно, чтобы памятью Героев не прикрывали политическую конъюнктуру и экстремизм, бездействие и предательство.
    Александр Турчинов. Архивное фото
    Украинское фото

    КИЕВ, 20 фев — РИА Новости Украина. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов призвал не прикрывать политическую конъюнктуру и экстремизм памятью погибших на Майдане в 2014 году.

    Столкновения между правоохранителями и митингующими в центре Киева
    vedomosti-ua.com
    Появились первые кадры с места столкновений в центре Киева

    "Сегодня День памяти. Памяти Героев Небесной Сотни… Важно, чтобы памятью Героев не прикрывали политическую конъюнктуру и экстремизм, бездействие и предательство. Герои Небесной Сотни отдали свои жизни, чтобы Украина жила и была независимой, демократической и европейской", — говорится в его обращении в понедельник на сайте СНБО.

    Накануне проходили памятные акции в центре Киева по погибших на Майдане в ходе столкновений в 2014 году. Также в воскресенье несколько сотен человек проводили митинг в поддержку торговой блокады с Донбассом. Демонстранты пытались установить палатки возле здания Администрации президента Украины. Полиция препятствовала им, в результате чего между силовиками и демонстрантами произошло несколько потасовок.

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