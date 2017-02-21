Протесты предпринимателей и пенсионеров в Тернополе

Акцию протеста "Остановим властный геноцид украинского народа" устроили тернопольские предприниматели и пенсионеры возле Тернопольской областной государственной администрации в понедельник, 20 февраля. Люди требовали от власти снижения тарифов, отменить штрафы в 320 тыс. грн и не допустить поднятия пенсионного возраста.

Предпринимателей возмущает то, что за рабочее место они должны платить налог 1000 грн.

"Нас наказывают за то, что мы даем рабочие места, — заявляет предприниматель Владимир Суль. – Потому что им не хватает денег в пенсионном фонде. А где делись деньги оттуда?"

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Проведение пенсионной реформы в Украине является одним из требований продолжения сотрудничества с МВФ. Ранее глава Минфина Украины Александр Данилюк заявил, что в обновленном меморандуме о сотрудничестве с МВФ нет требований о повышении пенсионного возраста. По словам министра, на данный момент Украина ведет переговоры с МВФ и Всемирным банком по "модели пенсионной реформы, которая не будет предусматривать повышения пенсионного возраста".