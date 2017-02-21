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    Протесты предпринимателей и пенсионеров в Тернополе

    Тема:

    Шоковая терапия: тарифы, платежки, протесты (460)

    (обновлено: )8710
    Протесты предпринимателей и пенсионеров в Тернополе
    Протесты предпринимателей и пенсионеров в Тернополе
    Протесты предпринимателей и пенсионеров в Тернополе
    Протесты предпринимателей и пенсионеров в Тернополе
    Протесты предпринимателей и пенсионеров в Тернополе
    Протесты предпринимателей и пенсионеров в Тернополе
    Протесты предпринимателей и пенсионеров в Тернополе
    Протесты предпринимателей и пенсионеров в Тернополе
    Протесты предпринимателей и пенсионеров в Тернополе
    Терен
    Протесты предпринимателей и пенсионеров в Тернополе
    Протесты предпринимателей и пенсионеров в Тернополе
    Терен
    Протесты предпринимателей и пенсионеров в Тернополе
    Протесты предпринимателей и пенсионеров в Тернополе
    Терен
    Протесты предпринимателей и пенсионеров в Тернополе
    Протесты предпринимателей и пенсионеров в Тернополе
    Терен
    Протесты предпринимателей и пенсионеров в Тернополе
    Протесты предпринимателей и пенсионеров в Тернополе
    0352.ua
    Протесты предпринимателей и пенсионеров в Тернополе
    Протесты предпринимателей и пенсионеров в Тернополе
    0352.ua
    Протесты предпринимателей и пенсионеров в Тернополе
    Протесты предпринимателей и пенсионеров в Тернополе
    0352.ua

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    Протесты предпринимателей и пенсионеров в Тернополе

    Акцию протеста "Остановим властный геноцид украинского народа" устроили тернопольские предприниматели и пенсионеры возле Тернопольской областной государственной администрации в понедельник, 20 февраля. Люди требовали от власти снижения тарифов, отменить штрафы в 320 тыс. грн и не допустить поднятия пенсионного возраста.

    Предпринимателей возмущает то, что за рабочее место они должны платить налог 1000 грн.

    "Нас наказывают за то, что мы даем рабочие места, — заявляет предприниматель Владимир Суль. – Потому что им не хватает денег в пенсионном фонде. А где делись деньги оттуда?"

    Читайте также: DW: Украина после Майдана — разочарование, недоверие, пессимизм 

    Проведение пенсионной реформы в Украине является одним из требований продолжения сотрудничества с МВФ. Ранее глава Минфина Украины Александр Данилюк заявил, что в обновленном меморандуме о сотрудничестве с МВФ нет требований о повышении пенсионного возраста. По словам министра, на данный момент Украина ведет переговоры с МВФ и Всемирным банком по "модели пенсионной реформы, которая не будет предусматривать повышения пенсионного возраста".

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