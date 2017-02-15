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    Митинги предпринимателей и врачей "скорой" в Запорожье

    (обновлено: )4910
    Под стенами Запорожской ОГА прошел митинг предпринимателей. Митингующие выступают против высоких тарифов, повышения налогов и увеличения штрафов.
    Митинг предпринимателей в Запорожье
    Митинг предпринимателей в Запорожье
    Митинг предпринимателей в Запорожье
    Митинг предпринимателей в Запорожье
    Запорожские врачи скорой помощи на митинге
    Запорожские врачи скорой помощи на митинге
    Запорожские врачи скорой помощи на митинге
    Под стенами Запорожской ОГА прошел митинг предпринимателей. Митингующие выступают против высоких тарифов, повышения налогов и увеличения штрафов.
    Под стенами Запорожской ОГА прошел митинг предпринимателей. Митингующие выступают против высоких тарифов, повышения налогов и увеличения штрафов.
    061.ua
    Митинг предпринимателей в Запорожье
    Митинг предпринимателей в Запорожье
    061.ua
    Митинг предпринимателей в Запорожье
    Митинг предпринимателей в Запорожье
    061.ua
    Митинг предпринимателей в Запорожье
    Митинг предпринимателей в Запорожье
    061.ua
    Митинг предпринимателей в Запорожье
    Митинг предпринимателей в Запорожье
    061.ua
    Запорожские врачи скорой помощи на митинге
    Запорожские врачи скорой помощи на митинге
    vmestezp.org
    Запорожские врачи скорой помощи на митинге
    Запорожские врачи скорой помощи на митинге
    vmestezp.org
    Запорожские врачи скорой помощи на митинге
    Запорожские врачи скорой помощи на митинге
    vmestezp.org

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    Под стенами Запорожской ОГА прошел митинг предпринимателей. Митингующие выступают против высоких тарифов, повышения налогов и увеличения штрафов.

    В среду под стенами Запорожской ОГА прошел митинг предпринимателей, сообщает сайт города "061.ua". 

    Участники митинга выступали против высоких тарифов, повышения налогов и увеличения штрафов. В руках участники митинга держали красочные большие плакаты, среди которых был плакат с изображением премьера Владимира Гройсмана.

    Между тем, также под стенами Запорожской ОГА на пикет собрались в среду и врачи скорой помощи, которые протестовали против грядущей реорганизации в области оказания неотложной скорой помощи, информирует "Вместе".

    Смотрите также: Флешмоб в Киеве: протестующие сожгли авто у здания комитетов Рады

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