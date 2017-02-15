Митинги предпринимателей и врачей "скорой" в Запорожье

В среду под стенами Запорожской ОГА прошел митинг предпринимателей, сообщает сайт города "061.ua".

Участники митинга выступали против высоких тарифов, повышения налогов и увеличения штрафов. В руках участники митинга держали красочные большие плакаты, среди которых был плакат с изображением премьера Владимира Гройсмана.

Между тем, также под стенами Запорожской ОГА на пикет собрались в среду и врачи скорой помощи, которые протестовали против грядущей реорганизации в области оказания неотложной скорой помощи, информирует "Вместе".

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