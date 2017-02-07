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    Под барабаны.Тысячи человек вышли на митинг в Бухаресте

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    Организаторы массовых протестов в социальных сетях анонсировали присутствие нескольких сотен человек. Люди выкрикивали: "Воры! Воры!", "Правительство - предатели!", "Отставка!".
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    Ruptly

    Более 25 тысяч человек в понедельник поздно вечером собрались на площади Победы в центре румынской столицы, требуя отставки правительства, несмотря на то что кабмин уже пошел на уступки общественности и принял решение аннулировать утвержденные ранее поправки к Уголовному кодексу страны.

    Крупнейшие за последние 25 лет протесты в истории Румынии
    Daniel MIHAILESCU / AFP
    Крупнейшие за последние 25 лет протесты в истории Румынии

    Согласно данным телеканала Digi24, организаторы массовых протестов в социальных сетях анонсировали присутствие нескольких сотен человек, однако их число ненамного по факту превышает 25 тысяч.

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    Люди выкрикивали: "Воры! Воры!", "Правительство — предатели!", "Отставка!", надписи на транспарантах гласят: "Мы здесь будем каждый день!", "Правительство в отставку!".

    Антиправительственные митинги в последнее время проходят по всей Румынии, несмотря на то что в воскресенье кабмин отменил поправки в Уголовный кодекс, из-за которых и начались массовые волнения. Поправки могли привести к освобождению из тюрем осужденных по коррупционным делам сторонников правящей партии. Продолжающиеся уже несколько дней акции протеста пресса называет самыми масштабными за последние 25 лет.

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