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    Митинги у Рады: у таких политиков нет будущего!

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    Лопнуло терпение. Вкладчики банка "Михайловский" вышли на Майдан (174)

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    Власть считает, что между Майданами проходит в среднем 10 лет, поэтому у них есть время, чтобы красть, заявили митингующие у Верховной Рады.
    Митинг вкладчиков банка Михайловский у Верховной Рады
    РИА Новости Украина Андрей Лубенский

    Андрей Лубенский, РИА Новости Украина

    Несмотря на морозную погоду, утром во вторник у здания Верховной Рады царило оживление: митинговать пришли вкладчики банка "Михайловский", недовольные тем, как им возвращают деньги, и активисты нескольких партий и общественных организаций, недовольные итогами "евромайдана".

    Над Конституционной площадью шум: кто-то бьет в барабан, кто-то гудит в дудки, другие гремят мелочью, которую набрали в пластиковые бутылки — получились такие "митинговые гремучки". О требованиях вкладчиков банка "Михайловский" можно узнать из листовок, которые участники акции раздавали прохожим.

    Протест вкладчиков банка Михайловский под Радой
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Протест вкладчиков "Михайловского": "Хватит грабить народ!"

    "Власть не слышит народ! Обещания руководителей государства о справедливом решении проблем вкладчиков банка "Михайловский" не выполняются! Девятый месяц продолжаются издевательства над вкладчиками этого банка!", — говорится в листовке. 

    Ранее вкладчики "Михайловского" после серии митингов добились внесения изменений в некоторые законы Украины, что должно было решить их проблему и обеспечить возвращение вложенных средств. 

    Один из руководителей организации вкладчиков пояснил: значительная часть вкладчиков (а их около 14 тысяч) под действие закона не попали. 

    "Несовершенное законодательство стало причиной напряженной ситуации в обществе, поэтому мы здесь. Мы уже не раз выходили на акции и требовали, чтобы вклады вернули всем. И мы будем продолжать протесты до тех пор, пока справедливость не будет восстановлена", — заявил он. 

    vechirniykiev.com.ua
    Вкладчики банка "Михайловский" перекрыли улицу Грушевского в Киеве

    Напомним, банк "Михайловский" был признан неплатежеспособным 23 мая 2016 года. Его вкладчики не раз проводили акции протеста. Ранее Национальная полиция задержала одного из должностных лиц "Михайловского", которого подозревают в причастности к выводу около 60 миллионов долларов, что привело к неплатежеспособности банка. В конце августа полиция задержала в Киеве еще одного подозреваемого в хищении средств банка. В конце января 2017 года Днепровский райсуд Киева арестовал экс-главу банка "Михайловский" Игоря Дорошенко на два месяца (или же он должен внести залов в размере 160 млн гривен). 

    Протест вкладчиков лопнувшего банка Михайловский
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Продан, но не куплен? Темная история банка "Михайловский"

    Митинговали у Рады не только вкладчики. Рядом активисты "Самопомощи", "Демальянса", "Гражданской позиции", партии "Сила людей" и ряда общественных организаций проводили акцию с требованием немедленно принять новое избирательное законодательство, поскольку действующее не обеспечивает ротации власти. По словам участников акции, после победы Майдана — "ничего не изменилось".

    По словам ораторов, поэтому надо проводить новые выборы уже в этом году, но сначала следует изменить закон о выборах — чтобы "дать всем участникам… равные права".

    "Власть считает, что между Майданами у нас проходит в среднем 10 лет, поэтому у них есть время, лет пять-шесть, чтобы красть. Чтобы добраться, наконец, до земли, разделить эту землю. Чтобы люди бежали на заработки в Польшу, бежали на заработки в Россию… Но мы не дадим им этого времени!", — заявил один из выступавших. Он напомнил, что необходимо изменить состав Центризбиркома — "члены ЦИК незаконны (незаконно занимают свои места — Ред.) сами, как они могут провести законные выборы?".

    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Протест вкладчиков банка "Михайловский" под Радой

    Нардеп Сергей Лещенко, выступая на митинге, критиковал "мажоритарку" и президента Петра Порошенко, который, по его словам, решил при помощи старого законодательства "набрать в парламент тех же самых коррупционеров, которые заседали при Януковиче, при Ющенко, при Кучме". 

    Порошенко от выступающих вообще сильно досталось, требовали принять закон об импичменте президенту, определиться, что происходит в стране — "АТО или война?", кто-то даже принес написанный от руки лозунг: "Порошенко — ПНХ". 

    А выступивший на митинге представитель УНА-УНСО призвал "не допустить реванша "регионалов", потому что тогда, по его словам, "через несколько лет опять будет кровь, будут репрессии, ФСБ будет по Киеву уничтожать патриотов".

    Протест вкладчиков лопнувшего банка Михайловский
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    В соцсетях не рады победе обманутых вкладчиков банка "Михайловский"

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    Один из представителей чернобыльских организаций заявил, что власти "не нужно витать в облаках" — вот «вернутся люди из АТО", и преподнесут власти сюрпризы…

    "Нам говорили, что — "Родина вас не забудет". Но она нас забыла! Богатеют только порошенки и другая мерзота, пришли на крови людской и — буду сидеть… Парубий отжимается! Надо освобождать границы, а он в Верховной Раде отжимается!", — заявил чернобылец. И закончил не вполне логично: "Я вас всех призываю: объединяйтесь, не воюйте друг с другом, делайте общее дело. А дело у нас одно: благосостояние своего народа".

    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Протест вкладчиков банка "Михайловский" под Радой

    Из этого можно сделать вывод о невообразимой сумятице, царящей в головах: и благосостояние народа им подавай, и — одновременно — "освобождение границ", и войну до победного конца, и "честные выборы".

    "Почему народ так плохо живет? Не домайданили, не додавили до конца", — сказал один из участников акции. Других объяснений у активистов нет. Что будет, когда "домайданят"? Так далеко в будущее они не заглядывают.

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