Митинги у Рады: у таких политиков нет будущего!

Андрей Лубенский, РИА Новости Украина

Несмотря на морозную погоду, утром во вторник у здания Верховной Рады царило оживление: митинговать пришли вкладчики банка "Михайловский", недовольные тем, как им возвращают деньги, и активисты нескольких партий и общественных организаций, недовольные итогами "евромайдана".

Над Конституционной площадью шум: кто-то бьет в барабан, кто-то гудит в дудки, другие гремят мелочью, которую набрали в пластиковые бутылки — получились такие "митинговые гремучки". О требованиях вкладчиков банка "Михайловский" можно узнать из листовок, которые участники акции раздавали прохожим.

"Власть не слышит народ! Обещания руководителей государства о справедливом решении проблем вкладчиков банка "Михайловский" не выполняются! Девятый месяц продолжаются издевательства над вкладчиками этого банка!", — говорится в листовке.

Ранее вкладчики "Михайловского" после серии митингов добились внесения изменений в некоторые законы Украины, что должно было решить их проблему и обеспечить возвращение вложенных средств.

Один из руководителей организации вкладчиков пояснил: значительная часть вкладчиков (а их около 14 тысяч) под действие закона не попали.

"Несовершенное законодательство стало причиной напряженной ситуации в обществе, поэтому мы здесь. Мы уже не раз выходили на акции и требовали, чтобы вклады вернули всем. И мы будем продолжать протесты до тех пор, пока справедливость не будет восстановлена", — заявил он.

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Напомним, банк "Михайловский" был признан неплатежеспособным 23 мая 2016 года. Его вкладчики не раз проводили акции протеста. Ранее Национальная полиция задержала одного из должностных лиц "Михайловского", которого подозревают в причастности к выводу около 60 миллионов долларов, что привело к неплатежеспособности банка. В конце августа полиция задержала в Киеве еще одного подозреваемого в хищении средств банка. В конце января 2017 года Днепровский райсуд Киева арестовал экс-главу банка "Михайловский" Игоря Дорошенко на два месяца (или же он должен внести залов в размере 160 млн гривен).

Митинговали у Рады не только вкладчики. Рядом активисты "Самопомощи", "Демальянса", "Гражданской позиции", партии "Сила людей" и ряда общественных организаций проводили акцию с требованием немедленно принять новое избирательное законодательство, поскольку действующее не обеспечивает ротации власти. По словам участников акции, после победы Майдана — "ничего не изменилось".

По словам ораторов, поэтому надо проводить новые выборы уже в этом году, но сначала следует изменить закон о выборах — чтобы "дать всем участникам… равные права".

"Власть считает, что между Майданами у нас проходит в среднем 10 лет, поэтому у них есть время, лет пять-шесть, чтобы красть. Чтобы добраться, наконец, до земли, разделить эту землю. Чтобы люди бежали на заработки в Польшу, бежали на заработки в Россию… Но мы не дадим им этого времени!", — заявил один из выступавших. Он напомнил, что необходимо изменить состав Центризбиркома — "члены ЦИК незаконны (незаконно занимают свои места — Ред.) сами, как они могут провести законные выборы?".

РИА Новости Украина Евгений Котенко Протест вкладчиков банка "Михайловский" под Радой

Нардеп Сергей Лещенко, выступая на митинге, критиковал "мажоритарку" и президента Петра Порошенко, который, по его словам, решил при помощи старого законодательства "набрать в парламент тех же самых коррупционеров, которые заседали при Януковиче, при Ющенко, при Кучме".

Порошенко от выступающих вообще сильно досталось, требовали принять закон об импичменте президенту, определиться, что происходит в стране — "АТО или война?", кто-то даже принес написанный от руки лозунг: "Порошенко — ПНХ".

А выступивший на митинге представитель УНА-УНСО призвал "не допустить реванша "регионалов", потому что тогда, по его словам, "через несколько лет опять будет кровь, будут репрессии, ФСБ будет по Киеву уничтожать патриотов".

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Один из представителей чернобыльских организаций заявил, что власти "не нужно витать в облаках" — вот «вернутся люди из АТО", и преподнесут власти сюрпризы…

"Нам говорили, что — "Родина вас не забудет". Но она нас забыла! Богатеют только порошенки и другая мерзота, пришли на крови людской и — буду сидеть… Парубий отжимается! Надо освобождать границы, а он в Верховной Раде отжимается!", — заявил чернобылец. И закончил не вполне логично: "Я вас всех призываю: объединяйтесь, не воюйте друг с другом, делайте общее дело. А дело у нас одно: благосостояние своего народа".

РИА Новости Украина Евгений Котенко Протест вкладчиков банка "Михайловский" под Радой

Из этого можно сделать вывод о невообразимой сумятице, царящей в головах: и благосостояние народа им подавай, и — одновременно — "освобождение границ", и войну до победного конца, и "честные выборы".

"Почему народ так плохо живет? Не домайданили, не додавили до конца", — сказал один из участников акции. Других объяснений у активистов нет. Что будет, когда "домайданят"? Так далеко в будущее они не заглядывают.