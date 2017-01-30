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    Бывший глава правления банка "Михайловский" объявлен в розыск - СМИ

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    Лопнуло терпение. Вкладчики банка "Михайловский" вышли на Майдан (171)

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    По информации источников, следователь обратился в Днепровский районный суд Киева с требованием изменить меру пресечения экс-главе "Михайловского", который перестал приходить к следователю, и объявить его в розыск. Судья уже удовлетворил это прошение.
    Здание Банка Михайловского в Киеве
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 30 янв — РИА Новости Украина.  В пятницу, 27 января, следователь обратился в Днепровский районный суд Киева с требованием изменить меру пресечения экс-главе "Михайловского", который перестал приходить к следователю, и объявить его в розыск, передает FinClub со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

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    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Продан, но не куплен? Темная история банка "Михайловский"

    Судья уже удовлетворил это прошение. Адвокат Ростислав Кравец, который представлял интересы Игоря Дорошенко в суде, заявил, что у него закончился контракт с клиентом, и отказался прокомментировать информацию.

    Ранее сотрудники СБУ сообщали, что имеют сведения о намерении Игоря Дорошенко с семьей уехать в Канаду. "Его жена подбирает там садик для детей", — рассказывал собеседник издания.

    Банк "Михайловский" был признан неплатежеспособным 23 мая 2016 года. Его вкладчики не раз проводили акции протеста. Ранее Национальная полиция задержала одного из должностных лиц "Михайловского", которого подозревают в причастности к выводу около 60 миллионов долларов, что привело к неплатежеспособности банка. В конце августа полиция задержала в Киеве еще одного подозреваемого в хищении средств банка.

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