Бывший глава правления банка "Михайловский" объявлен в розыск - СМИ

КИЕВ, 30 янв — РИА Новости Украина. В пятницу, 27 января, следователь обратился в Днепровский районный суд Киева с требованием изменить меру пресечения экс-главе "Михайловского", который перестал приходить к следователю, и объявить его в розыск, передает FinClub со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

Судья уже удовлетворил это прошение. Адвокат Ростислав Кравец, который представлял интересы Игоря Дорошенко в суде, заявил, что у него закончился контракт с клиентом, и отказался прокомментировать информацию.

Ранее сотрудники СБУ сообщали, что имеют сведения о намерении Игоря Дорошенко с семьей уехать в Канаду. "Его жена подбирает там садик для детей", — рассказывал собеседник издания.

Банк "Михайловский" был признан неплатежеспособным 23 мая 2016 года. Его вкладчики не раз проводили акции протеста. Ранее Национальная полиция задержала одного из должностных лиц "Михайловского", которого подозревают в причастности к выводу около 60 миллионов долларов, что привело к неплатежеспособности банка. В конце августа полиция задержала в Киеве еще одного подозреваемого в хищении средств банка.