Экономика
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С пятницы приостанавливаются выплаты вкладчикам "Михайловского"

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Выплаты будут возобновлены не позднее 20 января. Они приостановлены с целью дополнения общего реестра вкладчиков, которые имеют право на возмещение средств за счет средств Фонда гарантирования.
Митинг вкладчиков Михайловского под Кабмином
РИА Новости Украина Евгений Котенко

КИЕВ, 13 янв — РИА Новости Украина. Фонд гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) с 13 января приостанавливает выплаты средств вкладчикам банка "Михайловский".

"Учитывая необходимость осуществления технологического цикла с целью дополнения общего реестра вкладчиков, которые имеют право на возмещение средств за счет средств Фонда гарантирования, выплаты средств вкладчикам ПАО "Банк Михайловский" будут приостановлены 13 января 2017", — сказано в сообщении.

Выплаты будут возобновлены не позднее 20 января, добавили в ФГВФЛ.

Фонд гарантирования отмечает, что с 15 июля прошлого года до 1 января возмещения уже получили почти 24 тысяч вкладчиков на общую сумму 1,65 млрд гривен.

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