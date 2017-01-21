Суд отказал банку "Михайловский" в возврате 690 млн грн

КИЕВ, 21 янв — РИА Новости Украина. Высший админсуд отказал банку "Михайловский", а также Фонду гарантирования вкладов физических лиц в возврате 690 миллионов гривен, выведенных из банка активов. Об этом сообщает Hromadske.ua со ссылкой на реестр постановления Высшего админсуда.

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Кассационная жалоба Фонда гарантирования и "Михайловского" не была удовлетворена, а постановление Окружного админсуда Киева от 10 августа 2016 и постановление Киевского апелляционного админсуда от 29 сентября 2016 года оставлены без изменений.

Этими решениями был удовлетворен иск ООО "Финансовая компания "Плеяда" и признаны противоправными действия временного администратора банка "Михайловский" и отменен его приказ об установлении ничтожности договора факторинга №1905 от 19 мая 2016 года, заключенного между банком "Михайловский" с ООО "Финансовая компания "Плеяда".

По материалам дела, "Михайловский" и "Плеяда" подписали соглашение, в котором, в частности, речь шла об уступке ООО права требования к должникам на сумму 679,9 млн грн оценочной стоимостью 479,8 млн грн, за что, как предполагалось, истец платит банку 480,6 млн грн.

Позже стороны в рамках соглашения подписали еще один документ, который позволяет уступить право требования к должникам на сумму 2,4 млн грн.

Ранее сообщалось, что банк "Михайловский" необоснованно признали неплатежеспособным. Таковы выводы экспертов Научно-исследовательского института частного права и предпринимательства имени академика Бурчака.