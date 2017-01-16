Фурман: экспертиза по неплатежеспособности "Михайловского" куплена

КИЕВ, 16 янв — РИА Новости Украина. Банк "Михайловский" необоснованно признали неплатежеспособным. Таковы выводы экспертов Научно-исследовательского института частного права и предпринимательства имени академика Бурчака. РИА Новости Украина Евгений Котенко Продан, но не куплен? Темная история банка "Михайловский"

Как известно, банк "Михайловский" приобрел права требования у компании "Инвестиционно-расчетный центр", в результате чего НБУ признал его неплатежеспособным, т.к. обязательства банка перед физлицами увеличились, а нагрузка на Фонд гарантирования выросла до 2,6 миллиардов гривен.

Свое мнение относительно обнародованной экспертизы, в эфире радиостанции Голос Столицы прокомментировал член Совета Национального банка Украины Василий Фурман.

"Я читал в СМИ о том, что действительно есть какая-то экспертиза, и с большой вероятностью я могу сказать, что она куплена, я понимаю, что бывшие владельцы банка "Михайловский", они готовятся к каким-то судебным решениям, и в какой-то мере они формируют базу для того, чтобы судиться. Но я сейчас говорю не как член Совета НБУ, а как эксперт, что оснований ввести временную администрацию в банк "Михайловский" было даже слишком много", — заявил Фурман.