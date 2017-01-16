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    Экономика

    Фурман: экспертиза по неплатежеспособности "Михайловского" куплена

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    Лопнуло терпение. Вкладчики банка "Михайловский" вышли на Майдан (165)

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    Член Совета Национального банка Украины Василий Фурман в эфире "ГС" высказал экспертное мнение, что оснований ввести временную администрацию в банк "Михайловский" было даже чересчур много.
    Василий Фурман
    inpress.ua

    КИЕВ, 16 янв — РИА Новости Украина. Банк "Михайловский" необоснованно признали неплатежеспособным. Таковы выводы экспертов Научно-исследовательского института частного права и предпринимательства имени академика Бурчака.

    Протест вкладчиков лопнувшего банка Михайловский
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Продан, но не куплен? Темная история банка "Михайловский"

    Как известно, банк "Михайловский" приобрел права требования у компании "Инвестиционно-расчетный центр", в результате чего НБУ признал его неплатежеспособным, т.к. обязательства банка перед физлицами увеличились, а нагрузка на Фонд гарантирования выросла до 2,6 миллиардов гривен.

    Свое мнение относительно обнародованной экспертизы, в эфире радиостанции Голос Столицы прокомментировал член Совета Национального банка Украины Василий Фурман.

    "Я читал в СМИ о том, что действительно есть какая-то экспертиза, и с большой вероятностью я могу сказать, что она куплена, я понимаю, что бывшие владельцы банка "Михайловский", они готовятся к каким-то судебным решениям, и в какой-то мере они формируют базу для того, чтобы судиться. Но я сейчас говорю не как член Совета НБУ, а как эксперт, что оснований ввести временную администрацию в банк "Михайловский" было даже слишком много", — заявил Фурман.

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