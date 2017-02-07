Протест вкладчиков "Михайловского": президент, верни обещанные вклады

Вкладчики признанного неплатежеспособным банка "Михайловский" во вторник снова пикетировали Верховную Раду. Люди требовали от президента вернуть обещанные вклады.

Читайте также: Землянский: в Украине никто не отвечает за качество газа

Банк "Михайловский" был признан неплатежеспособным 23 мая. Его вкладчики не раз проводили акции протеста. Ранее Национальная полиция задержала одного из должностных лиц "Михайловского", которого подозревают в причастности к выводу около 60 миллионов долларов, что привело к неплатежеспособности банка. В конце августа полиция задержала в Киеве еще одного подозреваемого в хищении средств банка.