Землянский: в Украине никто не отвечает за качество газа

РИА Новости Украина — радиостанция "Голос Столицы"

Жалобы на некачественные коммунальные услуги все чаще появляются в соцсетях. Например, чтобы вскипел чайник, сетуют украинцы, нужно ждать очень долго. Причем такие сообщения поступают от владельцев и газовых, и электроплит.

Жалуются также жители частных домов с газовым отоплением. Чтобы обогреть дом, сжигают большие объемы газа, счетчики накручивают нереальные суммы для оплаты, а эффект минимальный – в помещениях холодно.

Что происходит с коммунальными услугами, действительно ли ухудшилось их качество и законно ли это, в эфире радиостанции Голос Столицы пояснил эксперт по вопросам энергетики Валентин Землянский.

Откуда возникают жалобы по поводу того, что газ не греет? Насколько они могут быть обоснованными? Газ могут разбавлять, и поэтому уменьшается его калорийность?

— Причин может быть несколько. То есть я бы не стал всех собак вешать на поставщика, хотя их вина тоже в определенной степени есть, но в первую очередь стоило бы проверить непосредственно само газовое оборудование, потому что со временем оно имеет свойство засоряться, и простая прочистка форсунки может существенным образом изменить ситуацию. Хотя, с другой стороны, давайте понимать, что нормативами на сегодняшний день калорийность газа варьируется от 8200 ккал за 1000 кубометров до 7600 ккал. То есть поставщик может абсолютно спокойно поставлять вам низкокалорийный газ, но считать при этом как раз по объему, а не по калорийности. И соответственно, учесть, какая калорийность к вам пришла, это входит в обязанности тоже поставщика. То есть вы можете жаловаться поставщику на него же самого, чтобы он провел анализ и сказал, какой калорийности газ вам поступает.

Возможно ли каким-то образом измерить калорийность газа, который поступает в дом?

— Нет. К сожалению, ни счетчиков, ни приборов подобного рода нет. Это нужно делать в лабораторных условиях только. И, соответственно, такими возможностями располагают лаборатории либо "Укртрансгаза", либо облгазов. Вот, допустим "Киевгаз" взял за практику проводить подобного рода замеры, публиковать их на сайте. Этим вроде бы занимается "Укртрансгаз", но, тем не менее, к сожалению, количество жалоб, несмотря на вот эти действия поставщиков и транспортеров, транзитеров не приводят к улучшению ситуации.

А могут калорийность газа опускать даже ниже дозволенного уровня, если проконтролировать это все равно невозможно?

— Вот это самая большая проблема. Есть довольно здравая идея "Нафтогаза", что давайте считать в киловаттчасах, давайте считать в энергетических единицах. Прекрасно! Вопрос – кто будет отвечать за качество? То есть, кто будет вот этим органом? В принципе, в новой модели рынка предусмотрена такая должность омбудсмена, который подобного рода вещи может разрешать. Но, к сожалению, проблема у нас даже не в том, кто это будет, а проблема в кризисе доверия к любым государственным органам и, соответственно, к результатам тех экспертиз, которые они проводят.

Кто должен принимать ключевое решение, чтобы изменить эту тенденцию? Либо перевести изменение количества поставляемого газа не просто от объемов, а непосредственно к единицам энергопотребления?

— Это должно быть постановление НКРЭКУ. В принципе методику, методологию может разработать "Нафтогаз" либо "Укртрансгаз", которая будет утверждена потом вот этим постановлением. Но у нас самый главный вопрос остается — контроль и учет. То есть, кто будет контролировать, кто будет учитывать. Потому что, скажем, посчитать или поставить счетчик, который будет считать калорийность, таких приборов учета нет. Вы можете считать только объем, а потом объем уже умножать на калорийность газа и получать, допустим, либо мегаджоули, либо килокалории, либо киловаттчасы. Это не принципиально, это зависит от того, какие единицы будут приняты для измерения. Но самостоятельно учитывать вы сможете только объем.

А почему электроплиты стали греть хуже? В чем здесь причина?

— Вы можете учесть, собственно говоря, напряжение. Сейчас современные счетчики вообще показывают и напряжение, и силу тока по каждой из фаз. Поэтому для меня такие новости, такие обращения, о которых вы говорите, очень странная штука, очень непонятная по той простой причине, что все параметры вы можете самостоятельно контролировать. То есть это вопрос уже непосредственно к потребителю, к вашим приборам, которыми вы пользуетесь. Это в ваших руках – проконтролировать. То есть, если к вам заходит нормальное напряжение, то все остальное, уже вся разводка внутри по дому – это ваши проблемы настроить это все нормально, чтобы оно хорошо работало.

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Как вы считаете, стоит ли ожидать нового подорожания газа для населения?

— Если в такой логике, то да. Но я думаю, что до конца отопительного сезона правительство не решится на такие действия. В принципе, Розенко и Рева в один голос кричали, что мы в этом году больше никаких повышений тарифов не допустим, а если допустим, то уведомим вас заранее. И постановление Кабмина это позволяет — оно заканчивает свое действие в марте, это цены, которые установлены на газ для населения. Что будет после марта, будет видно. Потому что тогда вступают в действие нормы третьего энергопакета, и соответственно тарифы для населения должны будут выравниваться с промышленностью, если идти таким путем. Если же государство захочет защитить своих граждан не путем субсидий, а путем возможности им оплачивать эти тарифы, тогда речь должна идти не о повышении, а, как минимум, о снижении в два раза.

Ранее экс-министр по вопросам ЖКХ Алексей Кучеренко заявил в эфире "ГС", что на сегодняшний день в государстве нет эффективной функции регулирования монополий, предоставляющих услуги ЖКХ.