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    Экс-глава банка "Михайловский" арестован на два месяца

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    Суд частично удовлетворил просьбу прокуратуры, которая просила два месяца содержания под стражей или 320 млн грн залог. Суд назначил назначил два месяца содержания под стражей или 160 млн грн залога.
    Бывший глава правления банка Михайловский Игорь Дорошенко
    Финансовый клуб

    КИЕВ, 31 янв — РИА Новости Украина. Во вторник Днепровский райсуд Киева арестовал экс-главу банка "Михайловский" Игоря Дорошенко на два месяца, сообщает телеканал "112 Украина".

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    "Два месяца содержания под стражей, или 160 млн грн залога, именно такую меру пресечения избрал Днепровский районный суд Киева для экс-председателя правления банка "Михайловский" Игоря Дорошенко. Таким образом, суд частично удовлетворил просьбу прокуратуры, которая просила два месяца содержания под стражей или 320 млн грн залога", — сказал корреспондент.

    По его словам, адвокат Дорошенко будет подавать апелляцию.

    Напомним, ранее сообщалось, что 27 января следователь обратился в Днепровский районный суд Киева с требованием изменить меру пресечения экс-главе "Михайловского", который перестал приходить к следователю, и объявить его в розыск.

    Банк "Михайловский" был признан неплатежеспособным 23 мая 2016 года. Его вкладчики не раз проводили акции протеста. Ранее Национальная полиция задержала одного из должностных лиц "Михайловского", которого подозревают в причастности к выводу около 60 миллионов долларов, что привело к неплатежеспособности банка. В конце августа полиция задержала в Киеве еще одного подозреваемого в хищении средств банка.

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