Экс-глава банка "Михайловский" арестован на два месяца

КИЕВ, 31 янв — РИА Новости Украина. Во вторник Днепровский райсуд Киева арестовал экс-главу банка "Михайловский" Игоря Дорошенко на два месяца, сообщает телеканал "112 Украина".

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"Два месяца содержания под стражей, или 160 млн грн залога, именно такую меру пресечения избрал Днепровский районный суд Киева для экс-председателя правления банка "Михайловский" Игоря Дорошенко. Таким образом, суд частично удовлетворил просьбу прокуратуры, которая просила два месяца содержания под стражей или 320 млн грн залога", — сказал корреспондент.

По его словам, адвокат Дорошенко будет подавать апелляцию.

Напомним, ранее сообщалось, что 27 января следователь обратился в Днепровский районный суд Киева с требованием изменить меру пресечения экс-главе "Михайловского", который перестал приходить к следователю, и объявить его в розыск.

Банк "Михайловский" был признан неплатежеспособным 23 мая 2016 года. Его вкладчики не раз проводили акции протеста. Ранее Национальная полиция задержала одного из должностных лиц "Михайловского", которого подозревают в причастности к выводу около 60 миллионов долларов, что привело к неплатежеспособности банка. В конце августа полиция задержала в Киеве еще одного подозреваемого в хищении средств банка.