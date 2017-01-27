Бои в зоне АТО идут по всей линии разграничения - спецкор

РИА Новости Украина — радиостанция "Голос Столицы"

За сутки на Донбассе ранены трое военнослужащих. Об этом сообщил пресс-секретарь Минобороны по АТО Александр Мотузяник. По его словам, двое военных получили ранения в Донецкой области в районе Авдеевки и Троицкого, один — на луганском направлении.

На Луганщине сегодня ночью боевики нарушили Минские договоренности и с "Градов" обстреляли населенный пункт Новозвановка. Обошлось без пострадавших.

Подробнее о ситуации в зоне АТО в эфире радиостанции Голос Столицы сообщил корреспондент "КП в Украине" Артем Маслаков.

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В штабе АТО сообщают о 48 обстрелах за прошедшие сутки. Какие направления горячие и, возможно, у вас есть информация по ситуации на сегодня?

— Да, действительно, обстрелов за последние сутки было больше, чем в предыдущие дни, и они не прекращаются и сейчас. В районе Мариуполя, в районе населенного пункта Талаковка звучат разрывы и тенденция сохраняется. Сейчас точки соприкосновения, горячие точки, они расположены по всей линии разграничения, как в Луганской, так и в Донецкой областях, кроме Авдеевки, в частности Авдеевская промзона. Вот новая обострившаяся точка на карте, это Марьинка, Красногоровка, где также были слышны разрывы "Градов", хоть и отрицает так называемое военное руководство ДНР свое участие в этом инциденте. Собственно, под Мариуполем, в Авдеевке, под Горловкой, в Красногоровке, в Марьинке, а также в Луганской области — это все те же Троицкое, Новозвановка, где были слышны "Грады". В общем, достаточно шумно. К счастью, нет сообщений о пострадавших среди мирных жителей и нет сообщений о каких-либо больших разрушениях в населенных пунктах. То есть есть поврежденные дома, но вот каких-то больших разрушений и больших перемещений боевиков, больших атак или крупных провокаций, не считая "Градов", тоже нет. В общем, стабильно напряженная обстановка и в общем-то о мире и о наступлении режима тишины говорить не приходится.

Какой характер обстрелов?

— Это однозначно провокационный характер, потому что если говорить о Красногоровке, то снаряды были выпущены непосредственно в район жилых домов, там нет даже расположенных в этих точках воинских подразделений, это не оборонные объекты. Мое мнение, глубоко личное, это провокация, причем провокация, которая, скорее всего, проводится для того, чтобы держать в напряжении, не дать спокойно себя чувствовать как мирным жителям, так и военнослужащим.

Все ли пункты пропуска работают?

— Да, КПП сейчас работают все, и в общем-то пассажиропоток там чуть меньше, чем был в новогодние праздники, что естественно. Но тем не менее, определенное напряжение есть, и если раньше мы говорили об очередях, там 200-300 машин, то сейчас в среднем в пунктах пропуска до 100 машин находятся в очередях в оба направления. К сожалению, есть несчастные случаи, в Станице Луганской сегодня, во время прохождения КПП умер 57-летний мужчина, и, по предварительным данным, он скончался от инфаркта. Был обстрел Марьинки, КПП, вчера по нему били, обошлось без жертв, он продолжает работать. В целом, все довольно спокойно и нет каких-либо больших конфликтных ситуаций.

В СБУ сообщили, что в Бахмуте обнаружили большое хранилище с оружием. В частности, из тайника изъяли шесть гранатометов, гранаты, более 250 патронов различного калибра. Известны ли вам подробности спецоперации?

— Нет, к сожалению, в этом случае я знаю только общие данные. Но по нашей информации, по информации моих коллег, подобные схроны изымаются постоянно и, кроме Бахмута, сегодня подобное сообщение было и в Мариуполе, и в районе Марьинки нашли, то есть это неизбежно, наверное.

Происходит ли анонсированная представителями добробатов торговая блокада оккупированных территорий?

— Да, она началась, и мы знаем сейчас, что в Луганской области перекрыта одна из веток в направлении Луганска сейчас, Попасная, и готовятся сейчас, уже заявлено, перекрыть полностью это направление движения. Официальные власти не одобряют, мы знаем, что решается вопрос об открытии дела, заявление губернатора Луганской области было о том, что он не одобряет это. Но тем не менее, по крайней мере, какое-то движение в этом направлении уже началось, и вот это такая тревожная тенденция.

Ранее политолог Александр Москалюк в эфире "ГС" проанализировал, чего ожидать Украине после переговоров в Берлине по Донбассу, а также заявил, что многие проблемы в нашем обществе исчезнут, если государство будет соблюдать закон.

Также политолог-международник Антон Кучухидзе сказал в эфире радиостанции, что руководству Украины не удастся избежать принятия закона о проведении выборов на Донбассе.