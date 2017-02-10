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    Митинг профсоюза железнодорожников под зданием "Укрзализныци"

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    Экономика Украины: гривна вниз - цены вверх (349)

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    Митинг профсоюза железнодорожников под зданием Укрзализныци
    Митинг профсоюза железнодорожников под зданием Укрзализныци
    Митинг профсоюза железнодорожников под зданием Укрзализныци
    Митинг профсоюза железнодорожников под зданием Укрзализныци
    Митинг профсоюза железнодорожников под зданием Укрзализныци
    Митинг профсоюза железнодорожников под зданием Укрзализныци
    Митинг профсоюза железнодорожников под зданием Укрзализныци
    Митинг профсоюза железнодорожников под зданием Укрзализныци
    Митинг профсоюза железнодорожников под зданием Укрзализныци
    Митинг профсоюза железнодорожников под зданием Укрзализныци
    Митинг профсоюза железнодорожников под зданием "Укрзализныци"
    Facebook ПАТ "Укрзализныця"
    Митинг профсоюза железнодорожников под зданием Укрзализныци
    Митинг профсоюза железнодорожников под зданием "Укрзализныци
    Facebook ПАТ "Укрзализныця"
    Митинг профсоюза железнодорожников под зданием Укрзализныци
    Митинг профсоюза железнодорожников под зданием "Укрзализныци"
    Facebook ПАТ "Укрзализныця"
    Митинг профсоюза железнодорожников под зданием Укрзализныци
    Митинг профсоюза железнодорожников под зданием "Укрзализныци"
    Facebook ПАТ "Укрзализныця"
    Митинг профсоюза железнодорожников под зданием Укрзализныци
    Митинг профсоюза железнодорожников под зданием "Укрзализныци"
    Facebook ПАТ "Укрзализныця"
    Митинг профсоюза железнодорожников под зданием Укрзализныци
    Митинг профсоюза железнодорожников под зданием "Укрзализныци"
    Facebook ПАТ "Укрзализныця"
    Митинг профсоюза железнодорожников под зданием Укрзализныци
    Митинг профсоюза железнодорожников под зданием "Укрзализныци"
    Facebook ПАТ "Укрзализныця"
    Митинг профсоюза железнодорожников под зданием Укрзализныци
    Митинг профсоюза железнодорожников под зданием "Укрзализныци"
    Facebook ПАТ "Укрзализныця"
    Митинг профсоюза железнодорожников под зданием Укрзализныци
    Митинг профсоюза железнодорожников под зданием "Укрзализныци"
    Facebook ПАТ "Укрзализныця"

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    Митинг профсоюза железнодорожников под зданием "Укрзализныци"

    В четверг, 9 февраля, представители Киевской территориальной профсоюзной организации железнодорожников и транспортных строителей Украины в ходе встречи со специалистами ПАО "Укрзализныця" выразили обеспокоенность значительным оттоком кадров из-за неконкурентного уровня зарплаты. Прежде всего, не хватает работников рабочих профессий.

    "Мы знаем, что проектом финплана ПАО "Укрзализныця" на 2017 год предусмотрено повысить зарплату работникам с 1 апреля на 15% и с 1 октября на 10%. Это также отражено в Меморандуме о взаимопонимании между ПАО "Укрзализныця" и профсоюзом, но коллективы хотят большего. Мы помним, как отрасль была на 5 месте по уровню зарплаты. Сегодня дежурный по станции или составитель поездов получает меньше, чем работник супермаркета. Если ситуацию кардинально не изменить — будут грузы, и некому будет перевезти", — отметил председатель Ужгородского теркома профсоюза Ярослав Афтанас. По его словам, особенно трудно удержать кадры на приграничной территории. Так, из Ужгорода, Чопа железнодорожники едут в соседние страны, где за месяц получают такую ​​зарплату, как за год в Украине.

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    Профсоюзный актив взволнован тем, что грузоотправители и бизнес противодействуют планам индексировать тарифы, хотя транспортная составляющая невысока, а промышленная продукция, которую потребляет железнодорожная отрасль, только за последний год выросла в цене в разы, в частности, стоимость металла. По расчетам специалистов, даже при условии индексации тарифов на грузовые перевозки конечная цена продукции вырастет лишь на 0,2 процента. Без индексации тарифов в 2017 году цены на материалы, топливо, электроэнергию, стоимость ремонтов основных средств опережают индекс тарифов на 51%, с индексацией этот разрыв может уменьшиться до 21%.

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