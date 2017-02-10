Митинг профсоюза железнодорожников под зданием "Укрзализныци"

В четверг, 9 февраля, представители Киевской территориальной профсоюзной организации железнодорожников и транспортных строителей Украины в ходе встречи со специалистами ПАО "Укрзализныця" выразили обеспокоенность значительным оттоком кадров из-за неконкурентного уровня зарплаты. Прежде всего, не хватает работников рабочих профессий.

"Мы знаем, что проектом финплана ПАО "Укрзализныця" на 2017 год предусмотрено повысить зарплату работникам с 1 апреля на 15% и с 1 октября на 10%. Это также отражено в Меморандуме о взаимопонимании между ПАО "Укрзализныця" и профсоюзом, но коллективы хотят большего. Мы помним, как отрасль была на 5 месте по уровню зарплаты. Сегодня дежурный по станции или составитель поездов получает меньше, чем работник супермаркета. Если ситуацию кардинально не изменить — будут грузы, и некому будет перевезти", — отметил председатель Ужгородского теркома профсоюза Ярослав Афтанас. По его словам, особенно трудно удержать кадры на приграничной территории. Так, из Ужгорода, Чопа железнодорожники едут в соседние страны, где за месяц получают такую ​​зарплату, как за год в Украине.

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Профсоюзный актив взволнован тем, что грузоотправители и бизнес противодействуют планам индексировать тарифы, хотя транспортная составляющая невысока, а промышленная продукция, которую потребляет железнодорожная отрасль, только за последний год выросла в цене в разы, в частности, стоимость металла. По расчетам специалистов, даже при условии индексации тарифов на грузовые перевозки конечная цена продукции вырастет лишь на 0,2 процента. Без индексации тарифов в 2017 году цены на материалы, топливо, электроэнергию, стоимость ремонтов основных средств опережают индекс тарифов на 51%, с индексацией этот разрыв может уменьшиться до 21%.