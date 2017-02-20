DW: Украина после Майдана - разочарование, недоверие, пессимизм

РИА Новости Украина

Разочарование, недоверие, пессимизм. Эти три слова отражают настроения украинцев в третью годовщину событий на украинском Майдане, отмечают социологи, по результатам многочисленных соцопросов. Но есть ли у украинцев повод для оптимизма, задается вопросом издание Deutsche Welle.

История повторяется

По данным социологической службы Центра Разумкова, 73,5 процента украинцев считают, что общая ситуация в стране за последний год изменилась в худшую сторону и лишь 3 процента полагают, что в стране есть улучшение.

Опрос Центр Разумкова проводил в декабре прошлого года, однако, по словам директора социологической службы Центра Андрея Быченко, такая тенденция негативного восприятия действительности наблюдается в украинском обществе уже длительное время и существенно не меняется.

Он отмечает, что сейчас уровень недоверия к политическому классу и, в частности, к президенту значительно превосходит уровень доверия. Вместе с тем Быченко указывает, что ситуация не уникальна – динамика общественных настроений повторяется.

"История повторяется. Так при президенте Ющенко в 2005 году, затем за Януковича в 2010 и теперь при президенте Порошенко с 2014 года: сначала всплеск доверия к власти, затем при отсутствии ощутимых результатов — уровень доверия критически падает", – сказал DW Андрей Быченко.

Он указывает, что на данный момент президенту Петру Порошенко доверяет всего лишь 23,8 процента украинцев, не доверяет – 69 процентов.

Вместе с тем, по его словам, результаты социологического опроса свидетельствуют, что больше всего украинцы доверяют церкви, общественным организациям, волонтерам, представителям добровольческих батальонов, армии, пограничной службе и Нацгвардии.

Реформы остановились

Социологи отмечают, что украинцы не чувствуют прогресса в проведении реформ. По данным независимой аналитической платформы VoxUkraine, индекс мониторинга внедрения реформ указывает, что положительных сдвигов в этом направлении почти не происходит. За период с 23 января по 5 февраля 2017 года значение индекса составило + 0,4 балла (из —5.0 до +5.0 возможных). Аналитики VoxUkraine отмечают, что такой низкий индекс из-за того, что были приняты лишь точечные меры в отдельных отраслях.

Также, по данным экспертного опроса, проведенного фондом "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива, прогресс реформ на Украине эксперты оценили на 2,52 балла из 5 возможных.

"Кое-что делается: внедрение системы госзакупок Prozorro, электронное декларирование, патрульная полиция. Но на основном направлении, которым является борьба с коррупцией, делается очень мало. И люди это видят", – указывает директор фонда.

Также, по ее словам, эксперты несколько оптимистичнее оценивают ситуацию с реформами, чем сами граждане. Подтверждением тому являются результаты опроса общественного мнения Центра Разумкова, где украинцы оценивали прогресс реформ. Из 10 возможных баллов, даже 5 баллов не получила ни одна из реформ.

Положительные сдвиги граждане Украины видят лишь в сфере обороноспособности страны, говорит Андрей Быченко из Центра Разумкова. Также, по его словам, 61,2 процента украинцев положительно оценили введение электронного декларирования имущества и доходов госслужащих.

При этом, по данным Фонда "Демократические инициативы", 19 процентов украинцев считают, что страны Запада играют позитивную роль в продвижении реформ на Украине. Кроме того, локомотивом реформ в стране респонденты назвали ученых, правительство и президента. Социологи отмечают, что 35 процентов населения сказали, что готовы сейчас терпеть снижение уровня своей жизни ради конечного успеха реформ.

В ожидании мира

По словам социологов, украинцев волнует вопрос прекращения вооруженного конфликта на востоке Украины. Но консенсуса в видении государственной политики по отношению к неподконтрольным Киеву территориям в обществе нет.

Согласно результатам опроса Фонда "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива, 27 процентов украинцев выступают за возвращение к довоенному статус-кво.

Признать территории "оккупированными" и максимально ограничить связь с ними хотят 17 процентов граждан Украины. 14 процентов опрошенных согласны на особый статус, преференции, самоуправление ради прекращения конфликта в Донбассе. Еще 14 процентов считают, что государство должно сохранять нынешнюю политику, а каждый четвертый респондент не имеет ответа на эти вопросы.

"Сейчас людей больше волнует мир в Донбассе, рост экономики и их благосостояния. Но нигде нет улучшения. Даже если правительство заявляет о росте на 1-2 процента ВВП, никто не видит позитива, потому что в 2014 году украинская экономика рухнула", – объясняет Ирина Бекешкина.

Позитив только по праздникам

Ежемесячный индекс социального самочувствия на Украине, который делает компания Research & Branding Group, показывает, что две трети украинцев недовольны своей жизнью. По состоянию на февраль, 82 процента граждан Украины считают, что в стране сейчас нестабильная политическая и экономическая ситуация, а 59 процентов украинцев считают плохим материальное положение своей семьи.

"Респонденты отмечают, что стали больше экономить на одежде, пище, медикаментах. Они указывают, что на ухудшение их материального положения влияют события на востоке Украины, повышение цен, рост коммунальных тарифов, коррупция", – отмечает аналитик Research & Branding Group Алексей Ляшенко.

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По его словам, индекс социального оптимизма украинцев сейчас на уровне 18 пунктов из 100 возможных.

"У людей нет уверенности в завтрашнем дне, поэтому нет особых поводов для оптимизма", – констатирует Ляшенко.

Он отмечает, что 41 процент опрошенных не верит, что следующий год будет лучше, чем сейчас. По его словам, всплески оптимизма у украинцев социологи наблюдают ежегодно только в декабре и мае. Именно в эти месяцы в Украине больше всего выходных и праздничных дней.