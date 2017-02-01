Битва за Днепр: жесткое противостояние мэра и предпринимателей

Василий Стоякин — обозреватель, Андрей Золотарев — эксперт

Конфликты между городскими властями и малыми предпринимателями – владельцами/арендаторами МАФов (киосков) – обычная ситуация в украинских (и не только) городах. На фоне современного экономического кризиса эти конфликты приобрели особую остроту, что видно и на примере столицы. Но особенностью Днепропетровска стали не только сами конфликты, но и организованное сопротивление мэрии.

Развитие конфликта

По мнению местных журналистов: "проблема уличных киосков – одна из тех сфер городской жизни, борьбой с которой начинает свой трудовой путь в горсоветовском кабинете каждая новая волна чиновников. Но на выходе из этой "борьбы" всегда получает чуть модернизированную, но все ту же коррупционную схему. Ее емкая формула умещается в трех словах: "Киоск – кормушка для чиновника".

Когда после выборов прозвучали первые заявления о наведении порядка в сфере МАФов, у предпринимателей они не вызвали тревоги. Многие полагали, что, коли мэр называет себя самым честным, то все будет честно и по закону. Других успокаивало то, что год назад власть, стремясь заработать репутационные баллы, пыталась коллективно обсуждать эти проблемы с бизнесом и общественностью.

Предприниматели не учли ни специфический жизненно-рейдерский опыт господина Филатова, ни особенности его психотипа. Война с МАФами была начата без колебаний и рефлексий.

Активно демонтировать киоски стали в марте 2016 года, городские чиновники путаются в цифрах: четко сказать, сколько именно конструкций ими было снесено, они не могут. По весьма приблизительным оценкам их уже снесли порядка тысячи.

О правилах, которых нет

Долгое время в Днепропетровске не было единых правил размещения киосков, в 2014 году власть предложила такие правила. Позиция властей возражений ни у кого не вызвала, предприниматели начали оформлять новые документы. Менее чем, через три года многие из них оказались перед фактом, что их документы "не действуют". Не действуют не только документы, но и правила.

С разрешения Филатова начальник департамента торговли Руслан Мороз и директор профильного КП по контролю над благоустройством Александр Каховский (оба они отирались вокруг ОГА при губернаторстве Коломойского) в ручном режиме принимают решение о сносе тех или иных киосков, а спустя две-три недели выдают на "освободившиеся места" документы на установку новых киосков. Идет банальный передел рынка. Организация "Самозахист підприємців" (объединяющей владельцев порядка 400 МАФов, председатель Виктор Боровинский) на своей странице в Facebook ведет учет появления таких новых киосков.

По некоторым сведениям преференции даны криминальным авторитетам, которые выстраивают свою сеть киосков.

Кроме того, киоски сносят в пользу крупных торговых сетей и рынков. Так, например, в первую очередь расчищаются от МАФов площадки возле магазинов АТБ. А снос торговых рядов на улице Боброва проведен в интересах владельцев рынка "Озерка".

Силовой поддержкой сноса киосков занимается частная армия мэра в виде КП "Муниципальная полиция" укомплектованная бойцами охранных агентств (их хозяева экономят на зарплате), при этом методы сноса киосков имеют бандитско-рейдерский характер.

Показательно и то, что команда мэра умудряется "пилить" деньги и на сносе киосков. Ранее киоски сносили согласно решению исполкома, сегодня – по распоряжению Департамента торговли. Распоряжения на официальном сайте мэрии не публикуют (закон не обязывает). Мало того: раньше сносом киосков занималось КП "Транспортная инфраструктура", привлекая к этой работе силы коммунальщиков – манипулятор и стропальщиков КП "Днепропетровский горэлектротранспорт". Деньги в таком случае оставались, образно говоря, дома, в городском хозяйстве. Сегодня же деньги, как оказалось, идут частной киевской фирме, которая получает от Днепровской мэрии в четыре раза больше реальной цены такой услуги.

Последствия для города

Во-первых, это падение авторитета городских властей.

Представители предпринимателей: "городская власть сегодня выступила в роли "кидал" – не держат слово и не выполняет взятые на себя обязательства. В 2014 году горсовет ввел единые правила размещения МАФов, мы с ними согласились, хотя эти правила не учитывают все наши интересы. Но мы поверили городской власти, заключили договоры, платим в бюджет то, что положено. А теперь в одностороннем порядке эти правила и эти договоры отменены".

Сегодня горожанам навязывают модель: "все решает барин, а холопы должны молчать и исполнять приказы чиновников". Когда избирался новый мэр, горожанам обещали, что жить будем по закону, а теперь предлагают жить "по понятиям", прикрываясь при этом красивыми словами о том, что "революционная целесообразность"

Во-вторых, это ухудшение ситуации с трудоустройством в городе.

Казалось бы, во времена кризиса и роста безработицы ответственные чиновники мэрии должны максимально способствовать созданию рабочих мест. Увы, власть готова оставить без работы и зарплаты более 10 тысяч горожан, а это значит, что появится в два раза больше безработных, чем если бы закрыли Южмаш. И это не удивительно – ведь проблему МАФов сегодня поставлен "разруливать" начальник департамента Дмитрий Терентьев, который как столичный житель вообще не имеет отношения к городу.

В-третьих, это усиление налогового давления.

Власть намерена радикально поднять платежи собираемые с МАФов. Это решение в интересах торговых сетей и супермаркетов обернется разрушением бизнеса для многих из тех, кто переживет кампанию сноса МАФов. Представители организаций предпринимателей указывают, что в городе сформирована новая коррумпированная система.

В-четвертых, демонстрируются двойные стандарты и неравноправие.

По логике новых руководителей города, если ты можешь построить торговый центр – ты уважаемый человек, а если у тебя хватает капитала только на киоск – в глазах мэрии ты человек второго или третьего сорта.

Например, АТБ и другие супермаркеты не хотят оформлять прилегающий к магазину земельный участок, чтобы не платить за землю, хотя используют его под стоянку, часто – платную. А мелкому бизнесу власть не позволяет поставить на этой городской земле киоск, который мог бы составить конкуренцию ценам супермаркета.

Сопротивление

Сегодня основным препятствием для завершения передела рынка является то, что предприниматели начали самоорганизовываться в свою защиту. Наиболее активной остается вышеупомянутая организация "Самозахист підприємців". Ее позиция: "ни один кисок в городе мы снести не позволим, пока в городе не появятся цивилизованные и устраивающие все стороны процесса единые правила, которым будут следовать власть и бизнес, и которые будут устраивать горожан". Стоит отметить, что "Самозахист" наряду с тем, что в его активе жесткое в том, числе и силовое противодействие попыткам сноса киосков, демонстрирует политическую наивность пытаясь конкурировать в "патриотизме" с мэром и апеллируя к власти.

Летом 2016 года Татьяна Рычкова, избираясь в народные депутаты от Днепропетровска, провела несколько встреч с организацией предпринимателей и обещала лоббировать принятие закона об организации уличной торговли их временных сооружений. Новоиспеченный депутат уехала в Киев, а предприниматели остались со своей проблемой. Надо понимать, что никакие "бандеровские чтения", которые проводил "Самозахист" не смогут остановить мэра, который положил глаз на "вкусную" для него тему.

Законодательные проблемы

Возвращаясь к первопричине конфликта, отметим – проблема является системной, она появилась с принятием нового Земельного кодекса, в котором об особенностях временных сооружений забыли. Правда, вдогонку были даны поручения Мининфраструктуры и Госкомзему – разработать правила для МАФов, чтобы их владельцы могли на законных основания устанавливать свои точки и оплачивать аренду земли. Госкомзем поручение не выполнил, а Мининфраструктуры ввело т.н. "паспорт привязки" – абсурдный документ, логика которого заключается в том, что киоски можно поставить только на кладбище (где нет коммуникаций и дорог). Именно эта системная ошибка и дает возможность местной власти решать проблему в ручном режиме и в свою пользу.

Филатов довел ситуацию в Днепре до абсурда. Он не только дал команду сносить киоски, но и объявил войну ОО "Самозахист підприємців" От его имени было заявлено, что ни один из участников этой организации разрешения на киоск не получит, чтобы не "гавкали".

Недавно "Самозахист" получил из Государственной регуляторной службы Украины ответ на свою жалобу, подписанную и.о. главы службы Загородним. В нем пишется: "Ни закон "О местном самоуправлении в Украине", ни какие-либо иные законы Украины не дают органам местного самоуправления полномочий по дополнительному урегулированию вопросов снесения самовольно построенных объектов или демонтажу временных сооружений. Таким образом, законодательными актами Украины не предусмотрено полномочий органов местного самоуправления относительно утвержденных порядков, положений или любых других документов, которые регламентируют проведение демонтажа самовольно установленных временных сооружений". Короче говоря, снести что-либо можно только по решению суда.

Можно ли снять Филатова?

Конфликт с владельцами МАФов – не первый, не единственный и не главный у Филатова. Монополизировав все сколько-нибудь интересные сферы городского хозяйства (злые языки говорят, что город разделен между Филатовым и уголовным авторитетом Нариком), мэр вытеснил всех остальных весомых горожан.

Среди пострадавших оказался не только Загид Краснов (конфликт с которым приобрел характер личного противостояния), но даже и всесильный Игорь Коломойский. Считается, что последний, по условиям соглашения с президентом, должен был сохранить за собой часть влияния на городское хозяйство. По идее, его представителем в городской администрации должен был стать Дмитрий Погребов. Его в команду взяли, но обещанных полномочий он не получил. В результате, традиционно партнерские отношения между группами Коломойского и Корбана перешли в формат конфликта. В общем, Филатов настроил против себя всех.

Реально существует три возможности убрать неугодного мэра: самостоятельная отставка, решение большинства горсовета и лоббирование досрочных перевыборов в Раде.

Первый вариант возможен в результате, например, очень плохого состояния здоровья мэра. Филатов, как всякий человек его возраста (тем более – бывший спортсмен) имеет проблемы со здоровьем. Например, 15 января он был госпитализирован с "острым приступом аллергии".

Впрочем, поговаривают, что самые большие проблемы со здоровьем у Филатова могут возникнуть в результате зашедших в тупик отношений с Красновым. Горячий уроженец Дагестана может и не простить личных оскорблений, которые расточает в его адрес не привыкший следить за своим языком мэр.

Второй вариант представляется практически нереальным – группа Корбана хорошо поработала с формированием депутатского корпуса Днепропетровска. Для отставки мэра нужно собрать 2/3 голосов депутатов, но у Филатова почти при любом развитии событии будет "блокирующий пакет акций".

Третий вариант предполагает наличие на центральном уровне субъекта, который был бы заинтересован в смене мэра. В 2008 году, например, такая ситуация сложилась вокруг Киева – премьер Юлия Тимошенко хотела сместить мэра Леонида Черновецкого и добилась своего (другое дело, что Черновецкий потом выборы выиграл).

Сейчас вокруг Днепропетровска ничего подобного нет. Коломойский достаточного веса в Раде не имеет, а президенту вполне достаточно, чтобы в городе ничего не происходило.

Отсюда вывод: на настоящий момент положению Филатова ничего не угрожает, конфликт может продолжаться долго и закончится смещением мэра только в том случае, если произойдут действительно радикальные изменения в украинской политике.

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P.S.: Кстати, президентский проект "децентрализации" предполагал возможность для президента смещать избранных мэров городов. Это, кстати, было одной из причин сопротивления проекту со стороны региональных элит.

Был бы этот проект реализован, у президента были бы дополнительные возможности давить на мэров вроде Филатова, усиливая свою поддержку со стороны того же малого бизнеса. Правда, ни с децентрализацией, ни с демократией это ничего общего не имело бы.